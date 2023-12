Trong ngày 19-12, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra là hơn 19.600, hơn 52.000 người bị thương.

Hai miền Gaza bị không kích

Ngày 19-12, thị trấn Rafah (miền nam Gaza) đã bị không kích. Theo hãng tin AP, vụ không kích đã khiến 28 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận cụ thể về vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã mở cuộc tấn công vào thị trấn Rafah nhằm tiêu diệt ông Subhi Farwanah – thành viên Hamas phụ trách việc rửa tiền cho phong trào này.

Phía Israel cho rằng ông Farwanah “là một trong số ít những kẻ rửa tiền có thể chuyển cho Hamas số tiền họ cần trong cuộc chiến”.

Khói bốc lên ở TP Khan Younis (phía nam Israel) hôm 19-12. Khu vực nam Gaza hiện trở thành tâm điểm trong xung đột Israel-Hamas. Ảnh: AFP

Phía Israel cho biết ông Farwanah đã chuyển hàng chục triệu USD cho Hamas trong những năm qua, cũng như trong thời gian xung đột Israel-Hamas diễn ra. Phía Israel cho rằng “số tiền này rất cần thiết cho khả năng tiếp tục chiến đấu của Hamas”.

Trước đó, ông Munir Al-Bursh – người đứng đầu cơ quan quản lý y tế Dải Gaza – cho biết Israel đã không kích vào khu vực Jabalya (miền bắc Gaza) vào sáng sớm 19-12. Vụ việc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Israel tăng cường hoạt động ở nam Gaza

Ngày 19-12, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel – Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết phía Israel đã triển khai thêm một lữ đoàn tới TP Khan Younis (miền nam Gaza).

“Ở miền nam Gaza, trong khu vực TP Khan Younis, chúng tôi đang mở rộng và tăng cường hoạt động. Chúng tôi đã bổ sung thêm 1 lữ đoàn và lực lượng công binh chiến đấu nhằm cải thiện hoạt động tại khu vực” – ông Hagari nói.

Ông Hagari cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang tập trung vào việc xác định cơ sở hạ tầng dưới lòng đất của Hamas.

"Việc phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hamas ở miền bắc, miền trung và miền nam (Dải Gaza) là một bước quan trọng để tiêu diệt Hamas. Việc này cần có thời gian và các lực lượng của chúng tôi đang nỗ lực để làm điều đó" – ông Hagari nói.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Israel ở Gaza đã được hướng dẫn cách tìm kiếm con tin còn sống.

“Lực lượng Phòng vệ Israel đang sử dụng lực lượng đặc biệt và tình báo để xác định vị trí các con tin còn sống. Đây là sứ mệnh tối cao” – ông Hagari cho hay.

Theo đài CNN, TP Khan Younis đã chứng kiến nhiều cuộc không kích các các trận giao tranh trên bộ, khiến hàng chục người thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra.

Tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel kêu gọi người dân tại TP Khan Younis sơ tán đến các nơi trú ẩn để “đảm bảo an toàn”.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cho biết hoạt động đổ bộ của lực lượng Israel sẽ "mở rộng sang các khu vực khác" của Dải Gaza.

“Khan Younis đã trở thành thủ phủ mới của Hamas. Chúng tôi sẽ không ngừng hành động ở đó cho đến khi tìm được các quan chức cấp cao của Hamas” – ông Gallant nói.

Israel phát hiện khoảng 1.500 đường hầm ở Gaza

Ngày 19-12, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã xác định được khoảng 1.500 đường hầm và lối đi ngầm ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7-10.

Lực lượng Phòng vệ Israel bên trong một đường hầm ở Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã xác định được khoảng 1.500 đường hầm và lối đi ngầm ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Ảnh: AP

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết nhiều đường hầm trong số này nằm ở khu vực dân sự và bên trong các công trình dân sự.

“Sau khi xác định được hàng trăm đường hầm và phá hủy nhiều đường hầm bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, đơn vị lực lượng đặc biệt 'Shaldag' đang tiến hành các hoạt động trong mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Hamas” – tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Theo CNN, trước và trong cuộc xung đột Israel-Hamas, Hamas sử dụng các đường hầm ở Gaza để buôn lậu hàng hóa từ Ai Cập, tiến hành các cuộc tấn công vào Israel. Đây cũng là nơi cất giữ vũ khí và là nơi đặt các trung tâm chỉ huy, kiểm soát của Hamas.

Hamas bắn rocket vào miền trung Israel

Ngày 19-12, Hamas cho biết đã bắn rocket từ Gaza vào miền trung Israel. Đây là vụ bắn rocket đầu tiên nhắm vào khu vực Tel Aviv trong 1 tuần trở lại đây.

Còi báo động vang lên ở miền nam TP Tel Aviv, TP Jaffa, TP Bat Yam, TP Rishon Lezion, làng Kfar Chabad và thị trấn Beit Dagan. Theo tờ The Times of Israel, có 5 quả rocket được bắn từ Gaza vào Israel trong ngày 19-12. Phía Israel đánh chặn được 1 quả trong số này.

Biên giới Israel-Lebanon chưa hạ nhiệt

Ngày 19-12, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hệ thống vòm sắt (Iron Dome) đã chặn 6 quả rocket được bắn từ Lebanon vào khu vực Yiftah (miền bắc Israel). Sau khi đánh chặn thành công, phía israel đã điều máy bay tấn công khu vực phóng rocket, theo The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết vụ phóng là do phong trào vũ trang Hezbollah gây ra.

Trước đó, cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã không kích nhằm vào một đơn vị hoạt động của Hezbollah ở biên giới Lebanon.

Xe tăng và pháo binh cũng pháo kích vào một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon để “loại bỏ mối đe dọa”.

Trong khi đó, sáng sớm 19-12, một quả rocket đã được bắn từ phía nam Lebanon và rơi xuống một khu vực trống ở Israel. Đáp trả, phía Israel đã pháo kích một số khu vực ở miền nam Lebanon.

Máy bay của Israel tấn công một số khu vực tại miền nam Lebanon hôm 19-12. Nguồn: THE TIMES OF ISRAEL

UNICEF cảnh báo trẻ em tại Gaza không an toàn dù ở trong bệnh viện

Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) – ông James Elder cho biết trẻ em và các gia đình “không an toàn trong bệnh viện” ở Gaza. Ông Elder cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình tại các bệnh viện ở Gaza khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của khu vực này đứng trước bờ vực sụp đổ.

“Trong 48 giờ qua, bệnh viện lớn nhất còn hoạt động ở Gaza đã bị pháo kích 2 lần. Đó là bệnh viện Al Nasser ở TP Khan Younis. Đây không không chỉ là nơi điều trị cho một số lượng lớn trẻ em đã bị thương nặng, mà còn là nơi trú ẩn cho hàng trăm phụ nữ và trẻ em” – ông Elder nói.

Ông Elder cũng bày tỏ quan ngại về việc nhiều bệnh viện bị tấn công trong thời gian xung đột Israel-Hamas nổ ra.

“Vậy thì trẻ em và gia đình các em sẽ đi đâu? Họ không an toàn trong bệnh viện. Họ không an toàn trong nơi trú ẩn. Và họ chắc chắn không an toàn trong khu vực được gọi là ‘an toàn’” – ông Elder nói.

KHOA ĐIỀM