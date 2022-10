Yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim 'Little Women' vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam

(PLO)- Công ty Netflix bị yêu cầu gỡ bỏ series 'Little Women' khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam ngay trong ngày 5-10 vì xuyên tạc lịch sử.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa cho biết, đơn vị này đã yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ series Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam ngay trong hôm nay (5-10). Tác phẩm bị phản ứng vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Phim Little Women bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật Báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật Điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật Báo chí.

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 và tập 8.

Series Little Women (tựa Việt: Ba chị em) dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louisa May Alcott xuất bản năm 1898. Bộ phim mang hơi hướm trinh thám kỳ bí, mô tả cuộc sống của ba chị em gái Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Jo (Kim Go Eun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo) trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Không may, vì một vụ án, họ buộc phải đối đầu với một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.

Trước đó, bộ phim Trung Quốc Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta cũng chính thức bị gỡ khỏi Netflix theo yêu cầu của Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử vì có nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Netflix gỡ bỏ phim vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam (PLO)- Phim truyền hình Pine Gap dài 6 tập có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

VIẾT THỊNH