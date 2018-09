1 thợ hồ thực hiện 2 vụ cướp tiệm vàng trong 7 ngày

Ngày 7-9, Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ hành vi cướp cướp tiệm vàng của đối tượng Lê Văn Thành (23 tuổi, trú ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Trước đó, vào 7 giờ 15 ngày 01-9, tại tiệm vàng Mỹ Lệ (khu vực Thị Trấn, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã xảy ra một vụ cướp táo bạo. Một nam thanh niên mặc áo ngắn, màu trắng sọc đen, da ngâm, nói giọng người miền Bắc vào tiệm nói mua vàng. Đối tượng yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem sợi 10 chỉ. Khi nhân viên lấy sợi dây chuyền để trên mặt kính thì đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.



Đối cướp tiệm vàng Mỹ Lệ . Ảnh trích xuất từ Camera

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, cử trinh sát bám đuổi, truy tìm tên cướp. Đồng thời, Công an quận Cái Răng đã thông báo về hình ảnh, phương thức thủ đoạn của đối tượng đến công an các quận huyện trên địa bàn và Công an các tỉnh thành khác.

Qua thông tin kịp thời, khi sáng 7-9, đối tượng tiếp tục đến một tiệm mạng ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để cướp vàng bằng thủ đoạn tương tự thì bị Công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận làm nghề thợ hồ nhưng do mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đi cướp. Đồng thời, Thành cũng thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyển 10 chỉ vàng tại tiệm vàng Mỹ Lệ (Cần Thơ).

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.