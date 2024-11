Đồng Nai: Bắt hung thủ giết người sau hơn 1 giờ gây án 17/11/2024 22:14

(PLO)- Sau hơn một giờ gây án, công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và hung thủ giết người đã bị bắt giữ.

Ngày 17 - 11, Cơ quan Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ một nghi can để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo của người dân tại Xóm Gò - Bà Ký (xã Long Phước, huyện Long Thành) có nhóm thanh niên đánh nhau khiến một người bị đâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nghi can Trần Văn Quốc bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Ngay sau đó lực lượng công an có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân tử vong là NTH (30 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành), đồng thời truy bắt nhanh nghi can.

Chỉ sau hơn một giờ truy xét, lực lượng Công an đã bắt nghi can trực tiếp gây án là Trần Văn Quốc (30 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành). Ngoài ra, Công an cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan đối với 2 thanh niên khác.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.