2 thanh niên hối lộ cảnh sát 113 khi bị kiểm tra

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa tiếp nhận tang vật cùng hai nghi can Trần Hoài Phong và Nguyễn Đình Viên (cùng ngụ quận Gò Vấp) do cảnh sát phản ứng nhanh (cảnh sát 113) chuyển giao để lập hồ sơ xử lý về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Hai nghi can tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt quả tang được chuyển giao cho Công an quận Gò vấp xử lý.



Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 19-2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh - Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy 61T5-3543 có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị tổ công tác ra hiệu dừng xe, họ quay đầu xe bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị áp sát. Qua kiểm tra, hai thanh niên khai tên là Trần Hoài Phong và Nguyễn Đình Viên, trong túi xách Phong có gói nylon chứa ma túy đá.

Khi công an làm việc, Viên gợi ý đưa 10 triệu đồng cho tổ cảnh sát 113 để bỏ qua vụ việc...

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao Phong, Viên cùng tang vật cho Công an phường 14, quận Gò Vấp để tiếp tục làm rõ.