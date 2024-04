CSGT Bình Dương công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý vi phạm giao thông

Ngày 27-4, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo, phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.



Theo thông báo, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị tất cả mọi người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh một cách khách quan, chính xác về hành vi vi phạm TTATGT, để lực lượng CSGT xử lý nghiêm. Từ đó, góp phần phòng ngừa, giảm thấp nhất các vụ TNGT.

Cụ thể, các hành vi vi phạm như: đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ sai quy định; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; lái xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường; tránh, vượt không đảm bảo an toàn; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông; vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước, thành thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi và các hành vi khác.

Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện… cùng các thông tin có liên quan gửi đến phòng CSGT hoặc Công an các huyện, thị, thành phố để xử lý.

Công an tỉnh Bình Dương cam kết, sẽ bảo đảm bí mật danh tính của người cung cấp tin.

Theo lãnh đạo phòng CSGT, mọi thông tin vi phạm về TTATGT người dân cung cấp, sẽ được lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Đơn vị tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm Luật giao thông

+ Phòng Cảnh sát giao thông: SĐT 02743.822309, Zalo “Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương”

+ Công an Thành phố Thủ Dầu Một: SĐT 02743.870400, Zalo “Công an TP Thủ Dầu Một”.

+ Công an Thành phố Thuận An: SĐT 02743.753588, Zalo “Công an Thành phố Thuận An”.

+ Công an Thành phố Dĩ An: SĐT 02743.742871, Zalo “Công an Thành phố Dĩ An”.

+ Công an Thành phố Tân Uyên: SĐT 02743.656724, Zalo “Đội CSGT-TT CATP Tân Uyên”.

+ Công an Thành phố Bến Cát: SĐT 02743.564268, Zalo “Cảnh sát giao thông Bến Cát”.

+ Công an huyện Bàu Bàng: SĐT 02743.552368, Zalo “Công an huyện Bàu Bàng”.

+ Công an huyện Dầu Tiếng: SĐT 02743.520111, Zalo “Công an huyện Dầu Tiếng”.

+ Công an huyện Phú Giáo: SĐT 02743.938444, Zalo “Công an huyện Phú Giáo”

+ Công an huyện Bắc Tân Uyên: SĐT 02743.683113, Zalo “Công an huyện Bắc Tân Uyên”.