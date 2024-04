CSGT TP.HCM túc trực 24/24 trên tuyến thủy nội địa, các điểm nóng giao thông 26/04/2024 22:25

(PLO)- Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê nghỉ Lễ, 100% lực lượng CSGT TP.HCM được huy động tập trung túc trực tại các điểm nóng giao thông.

Tối 26-4, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) tích cực phối hợp cùng Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào thành phố, trên các tuyến đường huyết mạch, tại các điểm nóng như sân bay, ga tàu, bến xe, bến phà… đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ lễ.

Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến thủy nội địa vào ban đêm. Ảnh: PC08

Phòng CSGT cho hay, huy động tối đa 100% quân số, bố trí lực lượng tuần tra lưu động, túc trực có mặt liên tục trên các tuyến, địa bàn đảm trách nhằm đảm bảo, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra trên đường.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các nhóm vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm các quy định về vận tải hành khách thủy nội địa…

Phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.

CSGT TP.HCM tập trung 24/24 tại các điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: PC08

Tại các bến khách ngang sông, các khu vực phà lớn như Cát Lái, Bình Mỹ,… lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, chủ động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và buộc chủ bến, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trật tự giao thông đường thủy, luôn đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông đường thủy an toàn, thông suốt. Các đơn vị luôn bảo đảm 24/24 giờ có mặt trên các tuyến đường thủy nội địa.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức các sự kiện, kịp thời xử lý khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính, cửa ngõ thành phố; các địa điểm tổ chức lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc.

Trước đó, từ rạng sáng cùng ngày, Phòng CSGT đã ra quân điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trước, trong và sau kỳ nghỉ Lễ.

Trạm CSGT Tân Túc ra quân vào chiều 26-4. Ảnh: PC08

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân, phối hợp cùng Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào Thành phố, trên các tuyến đường huyết mạch, tại các điểm nóng như sân bay, ga tàu, bến xe, bến phà…

Bên cạnh đó, tại các cửa ngõ thành phố, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ của Phòng CSGT cũng đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc Phòng tổ chức hút đinh trên các tuyến đường, phát nước suối và khăn lạnh tiếp sức cho người dân trên đường về quê.

CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh phát nước suối, khăn lạnh cho người đi đường vào chiều 26-4. Ảnh: NGUYỄN YÊN