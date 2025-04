Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền: Tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ có phẩm chất, năng lực xuất ngũ 28/04/2025 20:25

Chiều 28-4, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt về chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CA

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp Công an cấp xã

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ thực hiện Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương về không tổ chức Công an cấp huyện, hiện tại Công an TP Hà Nội đang duy trì Công an 526 xã, phường, thị trấn và đồn Công an.

Tới đây, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp Công an cấp xã theo sáp nhập địa giới hành chính. Do vậy các đầu mối tiếp tục được sắp xếp bảo đảm tinh gọn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Trong bối cảnh đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách khi nghỉ hưu trước tuổi, chế độ thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với cán bộ chiến sĩ (CBCS) chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới trở thành vấn đề hết sức quan trọng, được nhiều CBCS và các đơn vị trong Công an thành phố đặc biệt quan tâm.

"Vì vậy, hội nghị hôm nay sẽ phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, quan trọng về đối tượng áp dụng, nguyên tắc, điều kiện tiêu chuẩn, các chế độ chính sách cụ thể được hưởng khi CBCS có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ, nghỉ thôi việc, những định hướng sau này; việc thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương niên hạn năm 2025; các bước triển khai thực hiện…”- Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Thực hiện chính sách, chế độ phải bảo đảm khách quan

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Cụ thể, giao các đơn vị cấp Phòng, Công an cấp xã, Đồn Công an, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, chế độ phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy định; bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của từng đơn vị. Tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vào diện thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ, nghỉ thôi việc.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá tổng thể, hướng dẫn các bước tiến hành đối với CBCS có nguyện vọng, xem xét, thống nhất đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trước ngày 15-5; sau khi CBCS được giải quyết, Thủ trưởng đơn vị khẩn trương phối hợp với Phòng Tài chính để nhanh chóng, kịp thời, chi trả các chính sách, chế độ đối với CBCS bảo đảm đầy đủ, đúng quy định trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền giao các phòng nghiệp vụ kiểm tra, sớm xác nhận về việc CBCS có nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi về nghĩa vụ hồ sơ nghiệp vụ,

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 29 đến các đơn vị thuộc Công an thành phố; tập hợp, thẩm định báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố xem xét, giải quyết nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với cán bộ chiến sĩ theo đúng quy định.

Phòng Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ chính sách, chế độ khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và khi CBCS được thăng cấp, nâng bậc lương mới năm 2025.

Đối với chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng lương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu rà soát kỹ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng cấp, nâng lương năm 2025, nhất là CBCS có sự thay đổi vị trí công tác, gửi kết quả đối soát, xác minh về Phòng Tổ chức cán bộ trong thời gian sớm nhất, tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo đúng quy định…