Vĩnh Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 28/04/2025 11:52

Ngày 28-4, Tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Vĩnh Long (30-4-1975 - 30-4-2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Vĩnh Long.

Trong không khí long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh về niềm tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau nửa thế kỷ phát triển.

Theo đó, từ những ngày đầu hòa bình lập lại với muôn vàn khó khăn, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, vượt qua thử thách để ổn định và vươn lên.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực và nâng cao vị thế quốc tế, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời

Tại Vĩnh Long, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đoàn kết vượt khó, tận dụng thời cơ, đẩy nhanh công cuộc đổi mới, đạt nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập sâu rộng, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện rõ rệt.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Vĩnh Long ước đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổng sản phẩm tăng trưởng bình quân 6%/năm, quy mô kinh tế tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,69 lần so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt quý I/2025 tăng trưởng kinh tế đạt 8,1% so với cùng kỳ.

Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với kinh tế. Sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, văn học nghệ thuật đều có bước tiến quan trọng. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,49%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật với 75/83 xã và 3/8 huyện hoàn thành nhiệm vụ.

Về quốc phòng - an ninh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành.

Tỉnh Vĩnh Long cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh còn chưa cao; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ý chí, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những vấn đề cần quyết tâm khắc phục để Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững hơn nữa vào năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, đạt trình độ phát triển nhanh của cả nước. Đồng thời, tận dụng thời cơ sau sáp nhập để mở rộng không gian phát triển, góp phần vào sự hưng thịnh chung của đất nước.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đã khẳng định Vĩnh Long là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với gần 300 năm hình thành và phát triển, nơi sinh ra nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa...

Trong suốt chiều dài lịch sử, quân và dân Vĩnh Long đã đóng góp quan trọng trong công cuộc khai hoang, giữ gìn biên cương và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, các phong trào yêu nước, phong trào Đông Du, sự ra đời chi bộ Đảng đầu tiên năm 1930, thành lập Đảng bộ tỉnh năm 1931 đã đưa Vĩnh Long trở thành lực lượng nòng cốt trong cách mạng, giành thắng lợi lớn trong khởi nghĩa Nam Kỳ, Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Vĩnh Long tiếp tục phát triển trong khó khăn, tham gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đặc biệt, từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã chủ động đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng một tỉnh thuần nông, vượt qua thử thách để đạt những thành tựu quan trọng: quy mô nền kinh tế tăng 48 lần, thu nhập bình quân tăng 56 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,49%, môi trường kinh doanh cải thiện, hạ tầng đô thị và nông thôn không ngừng phát triển. Đến cuối năm 2024, Vĩnh Long đã đạt nhiều chỉ tiêu nông thôn mới và được công nhận là tỉnh khá trong khu vực.

Những thành tựu đó không chỉ làm rạng danh truyền thống cách mạng của tỉnh mà còn góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Lê Minh Trí nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Long, đồng thời đánh giá cao việc tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, nhằm tri ân các thế hệ đi trước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.