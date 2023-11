CSGT TP.HCM ra quân cao điểm kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1

Ngày 15-11, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) tổ chức lễ ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Lễ ra quân có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tham dự lễ ra quân có Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP, Trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó Trưởng phòng 6 Cục C08, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, các chỉ huy Phòng CSGT, đại điện Ban Chỉ huy các Phòng, Ban nghiệp vụ và công an một số quận, huyện, TP Thủ Đức.

Tập trung kiểm soát giao thông, tội phạm trên quốc lộ 1

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Phòng CSGT TP, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C08, Ban Giám đốc CATP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Yêu cầu Phòng PC08 chủ trì, phối hợp với các đơn vị cấp huyện trên tuyến quốc lộ 1 phải thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc các thông tin liên quan hoạt động vận tải trên tuyến, tập trung vào khu vực bến, bãi nơi xuất phát và tập kết hàng hóa, hành khách của các doanh nghiệp, từ đó nắm chắc thời gian, địa điểm, các phương tiện thường xuyên vi phạm để tập trung kiểm soát, xử lý hiệu quả.

Các lực lượng ra quân kiểm soát giao thông, trấn áp tội phạm trên quốc lộ 1 triển khai cao điểm từ ngày 15-11 đến ngày 30-11. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Công an cấp huyện trên tuyến quốc lộ 1 nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại tội phạm cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ... và các vi phạm pháp luật khác để phối hợp với lực lượng CSGT thuộc Phòng PC08 kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ.

CSGT tăng cường kiểm tra việc vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trên tuyến quốc lộ 1 phải bố trí tuần tra khép kín, triệt để áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đảm bảo chế độ thông tin liên lạc, phối hợp với các đơn vị của C08, Công an tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để có thể đảm bảo huy động được ngay khi có mệnh lệnh của Bộ Công an, Cục C08.

Phát biểu phát động ra quân, Thượng tá Trần Trung Hiếu đề nghị cán bộ CSGT tập trung kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1, xử lý kiên quyết tình trạng cản trở, chống người thi hành công vụ.

Trưởng phòng PC08 phát động ra quân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn

Sau lễ ra quân, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đã triển khai các chốt kiểm soát dọc theo tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố.

Trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó Trưởng phòng 6 Cục C08 (thứ 3 từ trái sang), chỉ đạo công tác triển khai kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 1 cùng với các lãnh đạo Phòng PC08. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại chốt trên quốc lộ 1 đoạn trước KDL Suối Tiên, tổ công tác phối hợp giữa các đội CSGT thuộc Phòng PC08 đã kiểm tra hàng loạt phương tiện xe tải, xe khách, ô tô về nồng độ cồn, ma túy.

Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe container tại chốt trên quốc lộ 1 đoạn trước KDL Suối Tiên. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại đây, lúc 8 giờ 35 cùng ngày, CSGT kiểm tra đối với xe tải 72H-019… đang lưu thông về hướng cầu Đồng Nai. Kết quả kiểm tra định tính, tài xế xe tải có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Kiểm tra định lượng, nam tài xế có nồng độ cồn 0,056mg/ L khí thở. Tài xế cho biết tên Hoàng Văn H (SN 1998, quê Thừa Thiên - Huế), đang trên đường đi lấy hàng ở Hố Nai, Đồng Nai để chở về TP.HCM.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế H. Ảnh: NGUYỄN YÊN



Anh H thừa nhận có sử dụng rượu vào tối qua. “5 người uống 1 lít rượu vào tối qua, sáng nay thấy tỉnh táo nên chạy xe như bình thường chứ không nghĩ là còn nồng độ cồn” - tài xế này phân trần.

Sau đó CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện đối với tài xế H.

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên 52,3km quốc lộ 1 đoạn qua thành phố: Tập trung kiểm tra, xử lý các ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa (tùy theo tình hình thực tế địa bàn, thời gian tăng cường kiểm tra, xử lý xe du lịch và mô tô, xe máy), kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A này sẽ được các đơn vị đồng loạt triển khai thực hiện từ ngày 15-11 đến ngày 30-11.