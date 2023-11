CSGT TP.HCM triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên Quốc lộ 1

Sáng 14-11, Phòng CSGT TP.HCM (PC08) tổ chức họp triển khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (qua địa bàn TP.HCM).

Tham dự cuộc họp có Ban chỉ huy Phòng CSGT TP.HCM, đại điện Ban Chỉ huy các Phòng, Ban nghiệp vụ, Công an Quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và TP. Thủ Đức.

Cuộc họp có sự tham dự của Ban chỉ huy Phòng CSGT TP.HCM, đại điện Ban Chỉ huy các Phòng, Ban nghiệp vụ, Công an Quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và TP. Thủ Đức. Ảnh: PC08

Tại cuộc họp, Phòng CSGT TP.HCM đã triển khai đến các đơn vị có liên quan kế hoạch và các biện pháp công tác nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố. Đoạn đường này có chiều dài 52,3 km.

Theo kế hoạch, Phòng CSGT TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các ô tô chở khách, ôtô chở hàng hóa(tùy theo tình hình thực tế địa bàn, thời gian tăng cường kiểm tra, xử lý xe du lịch và mô tô, xe máy); kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT TP.HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PC08

Tăng cường tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng Cảnh sát khác, Công an cơ sở và trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung, yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thay đổi căn bản về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

“Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ khi chỉ đạo và làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quy trình chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân và người vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ”, Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được các đơn vị đồng loạt triển khai thực hiện từ ngày 15-11 đến ngày 30-11.

Phòng CSGT TP.HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn (PLO)- Phòng CSGT công an TP.HCM (PC08) phối hợp Công an TP Thủ Đức tăng cường kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy từ nay đến cuối năm.

NGUYỄN YÊN