TP.HCM tri ân chiến sĩ làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 28/04/2025 20:41

Ngày 28-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Đoàn, đã đi thăm, tặng quà tri ân cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay. Từ đó, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của các cá nhân tiêu biểu đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Đoàn đã đến thăm bà Phương Ngọc Hạnh, sinh năm 1955, ngụ quận 6. Bà là chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh tại đơn vị Quân giới B25 Trung đoàn 220, Cục Hậu cần Miền.

Đoàn đã đến thăm, tri ân bà Phương Ngọc Hạnh. Ảnh: T.THÙY

Sau đó, đoàn đến thăm ông Trần Đình Nam, sinh năm 1945, cũng ngụ quận 6, người từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng thăm ông Bùi Ngọc Bút, sinh năm 1947 (ngụ quận 6). Ông từng tham gia cách mạng năm 1965, công tác tại Công an vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1970, ông Bút vượt Trường Sơn vào chiến trường B2. Từ 1970-1975 là cán bộ an ninh vũ trang T4 khu Sài Gòn - Gia Định. Ngày 29-4-1975, ông tham gia trận đánh tại Căn cứ Hồ Bần (phường 10, quận 6) và trực tiếp giải phóng, tiếp quản quận 6 vào ngày 30-4-1975.

Đoàn cũng thăm ông Huỳnh Văn Cang, sinh năm 1928 (ngụ quận 11) - người tham gia cách mạng từ năm 1945. Giai đoạn tháng 8-1945 đến tháng 6-1965, ông là thanh niên cứu quốc xã, Văn phòng xứ ủy - Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, Tổng Công đoàn Việt Nam.

Cũng trong ngày, đoàn đến thăm bà Hoàng Thị Khánh, sinh năm 1947 (ngụ quận 11). Bà Khánh từng là Bí thư Chi bộ, đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Thành ủy; bị địch bắt, tù đày tại Côn Đảo vào năm 1969.

Đoàn đến thăm, tri ân bà Hoàng Thị Khánh, cựu tù Côn Đảo. Ảnh: T.THÙY

Đến thăm, tri ân cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, suốt 50 năm qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực vươn lên.

Từ những năm đầu sau giải phóng rất khó khăn, TP.HCM đã có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo để vượt qua, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Qua đó, góp phần cung cấp cho Trung ương các giải pháp hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách chung của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng điểm qua các kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM những năm gần đây. Ông cũng cho biết TP luôn đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm lo chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh các công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Những kết quả rất tích cực đó là có sự đóng góp rất lớn của thế hệ cha anh đi trước. Đó là những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cha ông cho cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đóng góp, cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố”- ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ và khẳng định, thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nghị bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu. Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến từng người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP cũng mong mỗi nhân chứng ngày hôm nay sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ để, cùng xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Anh hùng, thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.