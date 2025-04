Gần 89% cử tri TP.HCM được lấy ý kiến đồng ý sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 28/04/2025 20:32

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về sáp nhập 3 tỉnh, thành Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Tại TP.HCM, hơn 1,5 triệu cử tri được lấy ý kiến, kết quả có gần 89% cử tri đồng ý, 1,6% không đồng ý, còn lại có ý kiến khác.

Người dân TP.HCM được lấy ý kiến về việc sáp nhập phường, tỉnh. Ảnh: HÀ THƯ

Cử tri TP.HCM nêu khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ, địa chỉ sau sắp xếp; do đó đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc chuyển đổi giấy tờ. Đề nghị có giải pháp đảm bảo, tăng cường an ninh trật tự, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tại đơn vị hành chính (ĐVHC) mới vì quy mô diện tích và dân số tăng.

Cử tri TP.HCM đề nghị sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp kịp thời đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhất cho người dân. Đồng thời, xem xét sử dụng trụ sở UBND đảm bảo thuận tiện, phù hợp cho người dân khi liên hệ.

Theo báo cáo, có gần 327.000 cử tri Bình Dương đã được lấy ý kiến; kết quả có hơn 92% cử tri đồng ý, gần 0,7% không đồng ý, còn lại có ý kiến khác.

Một số cử tri Bình Dương băn khoăn khi TP.HCM mới quá rộng, việc trao đổi trực tiếp của người dân với các cấp chính quyền sẽ không được thuận tiện. Trụ sở trung tâm hành chính xa, đi lại bất tiện, người dân liên hệ làm thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn.

Cử tri còn lo ngại mỗi địa phương có một phong tục, tập quán, lối sinh hoạt khác nhau theo vùng miền nên việc sáp nhập lại sẽ gây không đoàn kết.

Nhiều cử tri là người sinh sống ở Bình Dương từ lâu mong muốn giữ lại tên tỉnh Bình Dương và lo lắng thay đổi tên tỉnh, tên xã thì thông tin giấy tờ liên quan phải thay đổi theo.

Một số cử tri còn có ý kiến hợp nhất Bình Phước và Bình Dương với nhau hay sáp nhập thêm huyện Nhơn Trạch, Long Thành của tỉnh Đồng Nai về TP.HCM mới.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có gần 295.000 cử tri được lấy ý kiến, kết quả có hơn 99% cử tri đồng ý, 0,2% không đồng ý, còn lại có ý kiến khác.

Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lo lắng sau sắp xếp, người dân mất thời gian đi lại để làm thủ tục. Một số cử tri không đồng ý nơi đặt trụ sở của ĐVHC mới, mong muốn giữ lại đơn vị cũ và đề nghị giữ lại tên Bà Rịa - Vũng Tàu...