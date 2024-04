Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xuất hiện tại nhà riêng nhiều cựu lãnh đạo Bình Thuận 26/04/2024 14:00

(PLO)- Chiều 26-4, xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Vào lúc 13 giờ 30 chiều nay (26-4), xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Xe của Bộ Công an xuất hiện trên đường Nguyễn Tương, TP Phan Thiết. Ảnh CTV.

An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt do lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết, nhiều cảnh sát đi trên 2 xe mang biển 80A của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Cạnh đó trên đường Tuyên Quang, các cảnh sát cũng đã vào nhà của ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận; nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình.

Cảnh sát xuất hiện trước nhà ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận. Ảnh CTV

Trên đường Hùng Vương, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục Thuế Bình Thuận.

Xe của Bộ Công an trước nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục Thuế Bình Thuận. Ảnh CTV.

Nguồn tin của PLO cho biết, đây là động thái mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Được biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 6 người là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này.