7 đạo chích bị sa lưới cùng một lúc

(PLO)- Ngày 11-6, Công an TP Uông Bí, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng trong ba nhóm đạo chích thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.