Bà cụ bị đánh ngất do dẫm chân cô gái khi đi Chùa Hương

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (ngày 1-2), tại khu vực chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là một bà cụ đã nhiều tuổi. Thời điểm trên, bà cụ đang cùng con gái đi lễ chùa Hương. Đến khu vực sân cáp treo, bà vô tình dẫm vào chân một số cô gái. Ngay sau đó, cô này cùng nhóm bạn đi cùng đã lao tới hành hung bà cụ. Mặc cho cô con gái van xin, cùng sự can ngăn của nhiều người có mặt xung quanh, nhưng nhóm thiếu nữ vẫn lao vào hành hung, khiến bà cụ ngất xỉu tại chỗ.



Mặc dù có nhiều người ngăn cản nhưng nhóm thiếu nữ vẫn lao vào hành hung bà cụ. ẢNH: TUYẾN PHAN

“Không hiểu làm sao mà bà cụ bị những cô gái trông rất trẻ lao vào đánh đập đến ngất xỉu. Con gái bà cụ liên tục van xin nhưng vẫn không được tha, thậm chí còn bị đánh luôn", một người dân cho hay.





Bà cụ bị đánh ngất chiều ngày 1-2 khi đi lễ Chùa Hương. ẢNH: TUYẾN PHAN

Ngay sau vụ việc, các thiếu nữ đã bị lực lượng chức năng can thiệp. Thông tin về vụ việc, đại diện tổ tuần tra khu vực Thiên Trù (Công an huyện Mỹ Đức) cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc bà cụ bị đánh là do lượng khách về chùa quá đông đúc, khiến bà dẫm vào chân của cô gái kia. Bà cụ chỉ bị thương nhẹ.



Hiện vụ việc đã được bàn giao cho đồn công an khu vực Hương Sơn tiếp tục giải quyết. Trao đổi thêm với PV, Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, cho biết hiện tại hai bên đã có đơn hòa giải, xin tự giải quyết vụ việc.