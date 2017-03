Bài 1: 'Chợ' mại dâm di động lớn nhất Sài Gòn

Nghiên cứu làm khu nhạy cảm Thời gian gần đây, các ngành chức năng TP.HCM đã có kiến nghị, đề xuất quy hoạch vùng tập trung các ngành nhạy cảm để quản lý người bán dâm. Một lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết mục đích là để góp phần ngăn chặn tệ nạn mại dâm hoạt động tràn lan ngoài cộng đồng, giúp các phụ nữ hành nghề được bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe… Lãnh đạo này cho biết ông có chuyến tháp tùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đi công tác, nghiên cứu mô hình của nước ngoài. Khả năng tới năm 2018 TP.HCM sẽ thực hiện quy hoạch tập trung các ngành nhạy cảm. Dòng thời sự • Đầu năm 2016, Đội 2 (PC45) Công an TP.HCM triệt phá ba băng nhóm tranh giành địa bàn bảo kê mại dâm khu vực đường Lý Thường Kiệt (đoạn Tô Hiến Thành - Bắc Hải, quận 10), bắt giữ 14 người. • Ngày 19-1, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt giữ 25 nghi can của hai băng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi do Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Tiến Long cầm đầu. Các băng này hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm trên địa bàn khu vực ngã ba Bình Long - Gò Dầu và ngã ba Bình Long - Kênh 19-5.