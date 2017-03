Bắt 2 tên trộm xe máy nhờ thiết bị định vị

Rạng sáng ngày 24-11, tại dãy phòng trọ số 160/17 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu, xảy ra một vụ mất trộm xe máy hiệu Honda Airblade. Người bị mất trộm xe là anh Phan Đức Tiến (HKTT ở TP. Hồ Chí Minh).



Đào Đình Trọng khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi sự việc xảy ra, thông qua hệ thống định vị gắn trên xe máy của anh Tiến, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nơi cất giấu chiếc xe của anh Tiến tại căn nhà ở Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu do Nguyễn Ngọc T. làm chủ và thu giữ được chiếc xe của anh Tiến bị mất trộm.



Trần Thanh Dũng

Nguyễn Ngọc T. cho biết, chiếc xe máy được phát hiện trong nhà của T. là do Trần Thanh Dũng là người trông coi nhà cho T. mang đến. T. không biết nguồn gốc của chiếc xe này. Ngay sau đó, các trinh sát hình sự đã tìm được Trần Thanh Dũng (HKTT tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) và yêu cầu Dũng đến cơ quan Công an làm việc.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Dũng đã thú nhận mình chính là thủ phạm đã tham gia thực hiện vụ trộm xe của anh Tiến, đồng thời khai Đào Đình Trọng (HKTT tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) là đồng phạm đã cùng Dũng thực hiện vụ trộm xe diễn ra vào rạng sáng ngày 24-11.

Do Dũng có chìa khoá nhà của Nguyễn Ngọc T., nên cả hai mang chiếc xe trộm cắp được vào nhà T. cất giấu. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu đã truy tìm được Đào Đình Trọng và Trọng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài vụ trộm cắp xe máy nói trên, Dũng và Trọng còn khai nhận hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu.



Một số dụng cụ phá khoá xe máy được tìm thấy tại nơi ở của Trọng và Dũng.



Trọng là đối tượng nghiện ma tuý nặng, mỗi ngày phải tiêu tốn khoảng 3 - 4 trăm ngàn đồng vào việc mua ma tuý sử dụng. Bản thân Trọng đã có 2 tiền án.

Hiện Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục đấu tranh, điều tra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác do hai nghi can này thực hiện và bước đầu đã thu giữ được một số tài sản do hai nghi can này đã trộm cắp mang đi tiêu thụ, để trả cho người bị hại.