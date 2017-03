Bắt thêm người liên quan vụ Dũng Cam bạo hành trẻ em

Theo đó, để phục vụ cho quá trình điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang), nghi can trong vụ hành hạ dã man bé trai ở Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) đã bắt một người phụ nữ được cho là có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.



Hiện công an đang lấy lời khai của Dũng để điều tra làm rõ. Ảnh: Q.Th

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai nghi can Dũng để mở rộng vụ việc.



Trước đó, chiều tối 7-12, qua truy xét, công an xác định được vị trí của Dũng tại một ngôi nhà trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nên thực hiện bao vây.

Để đảm bảo suôn sẻ, những người thân của Dũng đã vận động người này ra đầu thú. Dũng được đưa về Cục Cảnh sát hình sự phía Nam để lấy lời khai.

Được biết Dũng có thời giam làm việc ở Campuchia và có sử dụng cần sa, ma túy đá. Thời điểm xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em vào khoảng tháng 8. Do có quen biết, cha mẹ nạn nhân của cháu bé (khoảng ba tuổi) còn có ý định cho Dũng nhận bé làm con nuôi.

Cơ quan công an đang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia mở rộng điều tra vụ án.