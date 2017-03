Bẻ khóa phòng, gí dao vào cổ nữ sinh rồi cướp tài sản

(PLO)- Hôm nay (24-3), sau một tuần nỗ lực vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Phan Quốc Mạnh (trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, làm nghề lái taxi) - nghi can liều lĩnh vào phòng ngủ nữ sinh cướp tài sản.