Bị đâm trọng thương vì nhắc việc mất điện thoại 1 năm trước

Theo thông tin ban đầu, Cao Tấn Lộc (24 tuổi) và MTH (cùng ngụ ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang) là hàng hàng xóm với nhau. Khoảng một năm trước, do H. bị say rượu nên Lộc đưa H. về. Sau đó H. phát hiện bị mất chiếc điện thoại và nghi ngờ do Lộc lấy nên hai bên phát sinh mâu thuẫn nhưng đã được giải hòa.





Đến khoảng khoảng 21 giờ ngày 15-4, Lộc và H. cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà Lộc. Trong lúc nhậu, H. nhắc lại việc bị mất điện thoại và nghi ngờ Lộc đã lấy cắp. Cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, Lộc lấy con dao đâm hai nhát vào ngực phải của H. trọng thương.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được công an TX. Ngã Bảy điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.