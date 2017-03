Bịt mặt vào công viên cướp và đánh đôi tình nhân

Thông tin từ nạn nhân Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1986, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, hiện gia đình anh đã có đơn trình báo đến Công an TP. Hà Tĩnh sự việc anh và bạn gái bị 3 kẻ bịt mặt cướp, đánh trọng thương.

Nạn nhân Hiếu tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang kể lại vụ việc mình bị cướp của, đánh trọng thương.



Theo lời anh Hiếu, khoảng 1h30, ngày 22/8, trong lúc anh đang ngồi chuyện trò, tâm sự với bạn gái tại công viên mới đoạn giáp ranh giữa 3 phường Văn Yên, Đại Nài, Nam Hà thì bất ngờ có 2 thanh niên đi bộ, mặc quần đùi, cởi trần, bịt mặt đến xưng tên Hoàng công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ tùy thân.



"Biết chắc chắn không phải là công an, nhưng do chúng cầm gậy trong tay nên em phải ngoan ngoãn móc ví ra đưa cho chúng kiểm tra, ngay sau đó, chúng đã lấy đi 700 ngàn tiền mặt, 3 điện thoại di động của em và bạn gái trị giá khoảng 6 triệu đồng" - Hiếu bức xúc kể.



Theo anh Hiếu, 2 đối tượng sau khi lấy tiền, điện thoại còn định cướp chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 37E1 - 03835 của anh nhưng do xe có lắp khóa chống trộm nên chúng không mở được.



Cay cú, chúng dùng gậy truy sát. Lhi anh chạy được khoảng 50m không may bị ngã thì chúng đã xông tới dùng gậy đánh anh tới tấp rồi tẩu thoát.



Ngay sau khi bị đánh, máu me đầy mình, choáng váng, Hiếu được bạn gái chở đến Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh cấp cứu lúc 2h cùng ngày.



Nạn nhân Hiếu được các bác sĩ kết luận gãy xương bả vai trái, phải băng bó, đa chấn thương vùng đầu khâu 4 mũi, đa chấn thương vùng lưng, bong gân tay, mắt bầm tím.



Sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân cũng đã trình báo sự việc lên Công an TP. Hà Tĩnh.



Thông tin từ Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân về vụ việc nói trên.

Theo Trần Văn - Duy Quang (VNN)