Cựu chủ tịch xã ở Phú Quốc nhận hối lộ 1 xe ô tô và nhiều tỉ đồng 27/04/2024 10:49

(PLO)- Công an TP Phú Quốc đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh, cựu chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trưa 27-4, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Du Việt Thanh (44 tuổi), cựu chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Bị can Du Việt Thanh, cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ảnh: NGUYỄN SA

Thông tin ban đầu, qua mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Phú Quốc phát hiện bị can Thanh đã nhận hối lộ là một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỉ đồng.

Theo công an, bị can Thanh nhận hối lộ và đã làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Hành vi này đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.