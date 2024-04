Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị bắt 13/04/2024 15:01

Chiều 13-4, nguồn tin của PLO cho hay sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Mót, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Bị can Mót bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào đầu năm 2022 tại TP Phú Quốc, với vai trò đồng phạm.

Từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023, ông Mót là Trưởng Công an TP Phú Quốc. Sau đó ông được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Kiên Giang. Đến đầu năm 2024, ông Mót nhận quyết định nghỉ hưu.