BV Trưng Vương nghi thu tiền nhưng bỏ ngoài sổ sách

Pháp Luật TP.HCM nhận đơn của bạn đọc tố cáo khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) đã bỏ ngoài hóa đơn 2/3 số tiền mà bệnh nhân đóng viện phí tại BV.



Không đưa vào hóa đơn

Theo quy định, bệnh nhân đến phòng khám khoa Bỏng đăng ký với điều dưỡng hành chính để đăng ký khám chữa bệnh. Sau đó bác sĩ tư vấn phẫu thuật, chi phí thuốc, xét nghiệm, tiền phòng nằm viện, công phẫu thuật, tiền vật liệu sử dụng trong phẫu thuật. Nếu bệnh nhân đồng ý sẽ làm thủ tục nhập viện, thanh toán toàn bộ số tiền này ở phòng tài vụ và nơi đây xuất hóa đơn đỏ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương không theo quy trình này, để ngoài hóa đơn 2/3 số tiền mà bệnh nhân đóng cho BV.

Theo đó, sau khi đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh nhân sẽ đóng đủ số tiền dự kiến cho ca phẫu thuật cho điều dưỡng tại khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ và ký tên vào sổ đóng tiền. Sau đó người của khoa tự đi đóng tiền cho tài vụ của BV, lấy hóa đơn tài chính nhưng phần vật liệu nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật cho bệnh nhân không thể hiện trong hóa đơn, nghi bỏ ngoài sổ sách.

Trong khi các vật liệu nhân tạo sử dụng cho bệnh nhân có giá trị lớn (thanh silicone nâng mũi, độn cằm, túi ngực, vật liệu căng da mặt, xóa nhăn…) chiếm 2/3, thậm chí nhiều hơn chi phí của ca phẫu thuật thì BV không đưa vào hóa đơn.



Bệnh nhân đóng tiền ngay tại khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương. (Ảnh cắt từ clip)







Hóa đơn phần in thể hiện số tiền bệnh nhân đóng 20 triệu đồng, phần ghi thêm 45 triệu đồng và hóa đơn thể hiện số tiền bệnh nhân đóng 5 triệu đồng, phần ghi thêm 7 triệu đồng.

Viết tay ghi thêm

Các chứng cứ chúng tôi thu thập được thể hiện như sau: Ngày 24-5, bệnh nhân Nguyễn Thị M. (ngụ TP Cần Thơ) đóng 15 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ; trong hóa đơn mà BV xuất cho bệnh nhân chỉ thể hiện 5 triệu đồng.

Ngày 28-5, bệnh nhân Trần Thị Mỹ D. (ngụ Bạc Liêu) đóng 12 triệu đồng tiền viện phí, hóa đơn ghi 5 triệu đồng. Ngày 15-6, bệnh nhân Trần Thị Kim Q. (ngụ TP Cần Thơ) đóng 20 triệu đồng tiền viện phí nhưng trong hóa đơn chỉ thể hiện 8 triệu đồng. Cũng bệnh nhân Q., ngày 20-7 đóng 65 triệu đồng tiền làm ngực nhưng trong hóa đơn chỉ thể hiện 20 triệu đồng. Còn bệnh nhân Nguyễn Khả U. (ngụ TP Cần Thơ) ngày 15-6 đóng 15 triệu đồng nhưng hóa đơn ghi 5 triệu đồng…

Mặc dù hóa đơn không ghi đủ số tiền mà bệnh nhân đã thực đóng nhưng bản giao cho bệnh nhân lại viết thêm cho đủ số tiền bệnh nhân phải đóng ở phần “Tổng số tiền thanh toán”.

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Thị M. (ngụ TP Cần Thơ) đóng cho khoa Bỏng-Tạo hình 15 triệu đồng nhưng hóa đơn đóng cho tài vụ in chỉ 5 triệu đồng. Ở hóa đơn giao cho bệnh nhân, số tiền 10 triệu đồng được ghi thêm bằng chữ viết tay để cho đủ với số tiền bệnh nhân đã nộp.

Có bệnh nhân Trần Thị Kim Q. (ngụ TP Cần Thơ) đóng 20 triệu đồng nhưng trong hóa đơn cũng chỉ in thể hiện 8 triệu đồng, còn trong hóa đơn giao cho bệnh nhân thì được viết thêm “12.000.000đ = 20.000.000đ”. Cũng bệnh nhân này, ngày 20-7 đến đóng 65 triệu đồng tiền làm ngực, trong hóa đơn in ra là 20 triệu đồng nhưng ở phần “Tổng số tiền thanh toán” được viết thêm bằng bút bi “45.000.000đ”. Cộng cả hai số tiền in từ hóa đơn và số tiền viết tay thì đúng với số tiền 65 triệu đồng mà bệnh nhân đóng cho BV…

Trao đổi với bà Q., bà xác nhận hai lần đóng tiền tại khoa Bỏng-Tạo hình là 85 triệu đồng nhưng số tiền in trong hóa đơn chỉ 28 triệu đồng, 57 triệu đồng còn lại là phần viết tay…

Bệnh viện nói gì?

Chúng tôi trao đổi với BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương, về nội dung khoa Bỏng-Tạo hình đã để ngoài sổ sách 2/3 số tiền mà bệnh nhân phải đóng cho BV, BS Chiến khẳng định BV không biết việc tố cáo trên. BS Chiến đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM chuyển nội dung tố cáo cho BV để BV làm rõ nội dung tố cáo cũng như xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm.

“Nếu tố cáo nặc danh chúng tôi vẫn xem xét do đây là sai phạm lớn, dù nặc danh vẫn xử lý. Chúng tôi mong báo chuyển nội dung tố cáo và chứng cứ kèm theo để chúng tôi xem xét” - BS Chiến cho hay.