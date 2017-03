Cán bộ hải quan tiếp tay lừa hoàn thuế 80 tỉ

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lê Dũng, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Công ty TPCN Sài Gòn) và đồng phạm về tội buôn lậu; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; môi giới hối lộ.

Tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Trong số 43 bị can bị đề nghị truy tố có 31 cán bộ hải quan của TP.HCM và An Giang bị khởi tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm… Những cán bộ hải quan này giúp bị can Dũng lừa đảo tiền hoàn thuế hơn 80 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, để lừa đảo tiền hoàn thuế, Dũng đã câu kết với Trần Thị Bích Tuyền (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) lập các công ty ma tại nước ngoài. Các công ty ma này sẽ ký kết các hợp đồng kinh tế mua hàng của Công ty TPCN Sài Gòn. Theo đó, Công ty TPCN Sài Gòn sẽ bán hàng thuốc lá điếu nhưng thực tế lại xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp như gạo hoặc hàng không có giá trị để hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Dũng phân công người móc nối, bôi trơn và đặt vấn đề ăn chia theo tỉ lệ phần trăm với nhân viên hải quan theo mức 20% số tiền được hoàn thuế và hàng chục cán bộ, công chức hải quan ở TP.HCM và An Giang dính chàm.

Công an xác định có ba cán bộ hải quan TP.HCM thuộc cảng Sài Gòn khu vực IV không kiểm hóa hàng nhưng vẫn xác nhận.

Cụ thể Nguyễn Tiến Lộc, công chức kiểm hóa Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 4, được phân công kiểm hóa 10% hàng hóa khai báo, tuy nhiên Lộc không kiểm hóa nhưng vẫn ghi xác nhận đã kiểm tra, hàng đúng khai báo.

Còn Lê Hà tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt hình thức kiểm tra hàng hóa, biết rõ Công ty TPCN Sài Gòn chưa được cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá vẫn trình ký trong khi thực tế công ty xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng khác, giá trị thấp như trấu, mì gói... nhưng khai trong hồ sơ xuất khẩu là thuốc lá Caraven “A” để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.



Hóa đơn giá trị gia tăng và hai bị can Dũng, Tuyền. Ảnh: AS

An Giang: 28 cán bộ hải quan ký khống

Kết luận điều tra xác định có tổng cộng 28 bị can là nguyên cán bộ hải quan công tác tại hải quan cửa khẩu Khánh Bình tỉnh An Giang, biết rõ không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn ký khống tờ khai hàng hóa xuất khẩu và ký thủ tục thông quan khống để nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp.

Cụ thể, Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá để nhận hối lộ hơn 265 triệu đồng. Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (nguyên là phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) chỉ đạo ký khống 120 tờ khai hải quan nhận hối lộ hơn 230 triệu đồng. Đội trưởng nghiệp vụ ký khống 20 tờ khai hải quan được hối lộ hơn 23 triệu đồng.

Cũng tại hải quan Khánh Bình, hàng chục cán bộ hải quan cấp dưới biết rõ Công ty TPCN Sài Gòn không xuất khẩu hàng hóa thật, mở tờ khai khống nhưng vẫn tiếp nhận hồ sơ, xác nhận việc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới và nhận tiền từ doanh nghiệp.

Công an TP.HCM xác định Lê Dũng và đồng phạm chiếm đoạt của Công ty TPCN Sài Gòn số tiền hơn 36 tỉ đồng; lừa đảo tiền hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP.HCM hơn 80 tỉ đồng.