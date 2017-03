Chi tiết vụ Dũng Cam hành hạ cháu bé Campuchia

Quan hệ đồng tính và nghiện ma túy đá



Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, ngày 5-12, Cục Cảnh sát hình sự (C45) nhận được thông tin về video clip ghi lại hình ảnh một đối tượng là thanh niên có hành vi hành hạ cháu bé rất dã man.

Theo nhận định ban đầu từ clip, cháu bé khoảng 2-3 tuổi và người hành hạ cháu bé là người Việt Nam, nhiều khả năng cháu bé là người Campuchia.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết hình ảnh trong video clip khiến dư luận phẫn nộ khi xem. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát hình sự đã cử trinh sát đi xác minh clip nói trên. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, C45 phát hiện người trong video clip là Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, tạm trú 104 lầu 10 chung cư Sinh Lợi, khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

“Sau khi xác định được đối tượng này, chúng tôi tiến hành truy tìm và sử dụng các biện pháp cứng rắn. Do Dũng không có mặt ở Việt Nam, tắt máy, có ý định trốn tránh nên cơ quan công an đã vận động gia đình đưa Dũng đến cơ quan công an đầu thú” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Tối 7-12, Dũng đầu thú và cơ quan công an tiến hành bắt giữ để khai thác. Qua truy xét, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ cháu bé A Sai con của một gia đình làm việc trong đồn điền cao su của đối tượng quốc tịch Hà Lan mua và trồng cao su.

Theo đó, năm 2014, Dũng quen người đàn ông quốc tịch Hà Lan tại TP.HCM. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm đồng tính. Dũng tự nhận là vợ, người đàn ông ngoại quốc nhận là chồng. Từ năm 2015, cả hai mua đồn điền trồng cao su tại Campuchia.

Theo C45, Dũng nghiện ma túy đá. Từ tháng 8-2016, liên tục trong ba ngày từ 21 đến 23-8 sau khi sử dụng ma túy đá xong, Dũng bị ảo giác và đưa cháu bé đến để hành hạ. Người này đã dùng các dụng cụ kích điện tự chế, cành cây, bắt cháu ăn các đồ vật khó nuốt… một cách dã man như trong clip.

Tại cơ quan điều tra, Dũng tỏ thái độ hiền lành và cúi mặt khi có người hỏi. Dũng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng ngày 21-8. "Sau khi dùng ma túy đá ở TP.HCM, tôi sang Campuchia và có dùng ma túy đá với người cháu trong khoảng ba ngày. Chiều đó tôi có ra chỗ sân vườn chơi với mấy bé. Sau đó tôi bị hoang tưởng và có hành động bạo lực với bé A Sai. Tôi mới biết clip cách đây mấy ngày. Sau khi xem clip tôi đã tìm gặp mẹ bé và quỳ xin lỗi. Sau khi về TP.HCM tôi đã liên hệ công an để đầu thú" - Dũng nói.

Dũng nói mình đã quen bé A Sai hơn hai năm và từng hai lần giúp gia đình đưa bé đi bệnh viện.

Hành động gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận

Theo hồ sơ, nguyên nhân video clip được phát tán là do mới đây, Dũng đưa điện thoại đi cầm cố lấy tiền tiêu xài nhưng gia đình đã chuộc về.

Sau đó một người bạn của gia đình khi cầm điện thoại đã thấy 41 đoạn video clip nên mở ra xem và thấy những hình ảnh rất tàn bạo.

Người này không biết cách nào trình báo công an nên phát tán với hy vọng nhiều người nhìn thấy và có biện pháp trừng trị thích đáng. Qua đấu tranh Dũng đã nhận tội.



Dũng tỏ ra hối hận và tỏ thái độ ăn năn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hiện nay, phía công an Việt Nam đang phối hợp với cảnh sát Hoàng gia Campuchia để trao đổi thông tin, vì hiện trường nơi xảy ra vụ án là ở Campuchia, nạn nhân là cháu bé cũng là người Campuchia.

Tuy nhiên, đối tượng gây án là người Việt Nam và gây án tại nước bạn. “Vì vậy nên chúng ta cần trao đổi thông tin với nước bạn để phối hợp tiến hành điều tra” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.



Theo đó, C45 sơ bộ kết luận Dũng phạm tội hành hạ trẻ em. Những tội khác như xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích thì cần kiểm tra tiếp dựa trên các cơ sở như xác định thương tật cháu bé, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc có xâm hại tình dục hay không thì phải tiếp tục điều tra.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, về mặt tố tụng, hiện nay Việt Nam đã có hiệp định tương trợ tư pháp với Campuchia. Trong đó có việc dẫn độ để điều tra.

"Đối với những việc như thế này, mặc dù đối tượng gây án tại Campuchia nhưng khi trốn về Việt Nam thì công an Việt Nam tiến hành bắt giữ. Sau đó, chúng ta đề nghị bạn phối hợp để điều tra; phía Campuchia cung cấp toàn bộ tài liệu để phía Việt Nam điều tra, xét xử theo đúng luật pháp của Việt Nam” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Ngày mai (9-12), cảnh sát Hoàng gia Campuchia sẽ cử một đoàn công tác sang Việt Nam để làm việc với Tổng cục Cảnh sát.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: “Tại cuộc làm việc này, chúng tôi sẽ trao đổi với phía bạn đề nghị hợp tác phối hợp để điều tra. Riêng vấn đề chúng ta có dẫn độ Dũng sang Campuchia hay không thì cần phải dựa trên hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai nước đã ký rồi có sự trao đổi cụ thể”.

C45 sơ bộ kết luận Dũng phạm tội hành hạ trẻ em, là nhân vật chính trong đoạn video clip đã hành hạ cháu bé người Campuchia gây bức xúc dư luận. Riêng những đối tượng khác hiện đang củng cố hồ sơ để xác minh, làm rõ.