Chở ba bị xe tải tông, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải

Chiếc xe tải mang biển số 60C–151.14 di chuyển theo hướng từ Bình Dương về Thủ Đức đã va chạm với một xe máy gây tai nạn nghiêm trọng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi đến đoạn đường trên, để tránh chiếc xe máy đang chở 3 thanh niên đang đi qua đường, tài xế xe tải bẻ lái gấp về phía bên trái. Tuy nhiên, do lúc này đang lưu thông trên đường với tốc độ khá cao nên xe tải vẫn va vào chiếc xe máy, sau đó lại tiếp tục va vào một chiếc xe ô tô khác do tài xế Võ Tân Thiện, sinh năm 1972 điều khiển. Vụ va chạm mạnh khiến 3 thanh niên đi xe máy bị cuốn vào gầm xe tải làm cho một người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Chiếc ô tô con bị móp phần đầu. Do tai nạnviệc xảy ra vào giờ cao điểm nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hiện vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Ngay sau vụ việc xảy ra, Lực lượng CSGT thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường và phối hợp với công an phường Đông Hòa để điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đưa 1 người bị thương vào Trung tâm y tế Thị xã Dĩ An và bệnh viện Hòa Hảo để cấp cứu.