Chợ… tệ nạn!

Đó là chợ nhỏ Hùng Vương thuộc khu phố 3, hẻm 158 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), ban ngày chỉ có hơn chục sạp bán hàng, ban đêm trở thành điểm tụ tập đánh bạc, hút chích. Tụ điểm này làm người dân khu vực lo lắng, mất ăn mất ngủ…

Tụ tập đánh bạc, hút bồ đà tại chợ

Đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về hướng ngã tư Hàng Xanh, gặp hẻm 158 chạy vào khoảng 200 m thì gặp chợ nhỏ Hùng Vương. Chợ nằm giữa khu dân cư bao quanh, giống như cái túi phình ra. Ở cuối chợ, con hẻm 158 bị tóp nhỏ lại chỉ đủ chiếc xe máy và người đi bộ lách qua nối với hẻm khác của khu phố 3. Theo nhiều người dân phản ánh, vài tháng nay, hằng đêm có vài chục người tụ tập về đây để đánh bạc, hút bồ đà và chích ma túy.

Khoảng 20 giờ ngày 12-12, chúng tôi đến khu vực chợ để ghi nhận sự việc. Chúng tôi thấy tại một cái sạp nằm ngay mặt hẻm đang có khoảng 7-8 người tụ đang đánh bạc bằng hình thức chơi cờ cá ngựa. Một sạp khác nằm giữa chợ đang có khoảng 5-7 người đang chơi bài tiến lên. Khi chúng tôi chạy qua, nhiều người ngừng chơi dòm ngó cảnh giác, nhiều thanh niên xăm trổ ngồi gần đó cũng quan sát chúng tôi.

Tại sòng chơi cá ngựa, chúng tôi thấy có hai phụ nữ phì phèo thuốc lá và những người đàn ông đang chơi cá ngựa. Trên tay họ đều cầm sẵn một xấp tiền, trong nhóm có một người đàn ông xăm trổ nhìn dữ tợn. Một thanh niên mặc áo thun xanh đậm cầm một bình nhựa tự chế giống cách hút thuốc lào để hút bồ đà rồi chuyền cho người khác. Khoảng hơn 22 giờ 30, một thanh niên mặc thường phục chạy xe máy ngang qua thì cả hai sòng bạc nháo nhào dọn sòng, cất tiền vào túi, tắt đèn tại sạp và di chuyển ra ngồi quán nước cách đó không xa. Đêm 20-12, quay trở lại khu chợ nhỏ Hùng Vương, chúng tôi vẫn chứng kiến cảnh nhốn nháo đánh bạc ở khu vực này.

Sạp chợ biến thành sòng cá ngựa. (Ảnh chụp đêm 12-12) Ảnh: ÁI NHÂN





Bình hút bồ đà tự chế được con bạc chuyền cho nhau sử dụng. (Ảnh chụp đêm 12-12) Ảnh: ÁI NHÂN

Người dân lo lắng

Chị B. ngụ gần chợ cho biết việc đánh bạc, hút chích đã diễn ra mấy tháng nay. Tầm từ 20 giờ đêm đến sáng hôm sau có vài chục người tụ tập về đây. Có khoảng 4-5 sạp chợ bị biến thành sòng bạc. Ngoài ra ở đây cũng xảy ra tình trạng đánh nhau gây náo loạn khu dân cư. Bảo vệ dân phố (BVDP) hoặc công an đi qua kiểm tra thì họ giải tán một tí là lại chơi tiếp.

“Nhiều hôm tôi đi làm sớm, thấy một người đàn ông vạch ống quần đùi chích ma túy, ngồi vật vờ mà hẻm thì chật khiến tôi không dám đi, phải chờ người đó bỏ đi mới dám qua. Người dân ở khu vực này bức xúc vì tình trạng tệ nạn diễn ra công khai, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân vậy mà cơ quan chức năng vẫn chưa dẹp dứt điểm để trả lại bình yên cho khu dân cư…” - chị B. nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ý Quỳnh Lưu - tổ trưởng tổ dân phố 40, khu phố 3 đồng thời là BVDP xác nhận có tình trạng như trên tại khu vực chợ. Ông Lưu cho biết lực lượng BVDP thường đi tuần qua chợ và đuổi những người tụ tập đi. Những ngày các quận, huyện tại TP đồng loạt ra quân để truy quét ma túy, một số người nghiện lang thang tại khu chợ trên cũng được đưa vào trung tâm tiếp nhận.

Ông Hồ Văn Cửu - tổ phó tổ dân phố 39, khu phố 3, cho biết: Cảnh sát khu vực (CSKV) cũng tích cực kiểm tra và bắt được vài trường hợp con nghiện đang sử dụng ma túy tại đây. Khi CSKV đi qua thì các sòng bạc giải tán nhưng thấy êm họ lại tiếp tục bật đèn tại sạp lên chơi tiếp. “Dù là người có trách nhiệm với dân phố nhưng tôi cũng không dám nhắc nhở gì, thậm chí cũng không dám nhìn vào các nhóm người đó vì sợ họ để ý, trả thù” - ông Cửu thừa nhận.

Theo ông Cửu, chợ nhỏ Hùng Vương có trước năm 1975. Chợ có khoảng hơn 50 sạp, diện tích khoảng 700-800 m2. Tuy nhiên, ngày càng ế và ít người bán. Hiện nay chợ chỉ còn khoảng hơn 10 sạp bán hàng. Nhiều người vãng lai ở nơi khác đến tụ tập đánh bạc, chơi ma túy vào ban đêm tại các sạp trống. Tệ nạn ma túy, cờ bạc kéo dài đến rạng sáng thì giải tán vì có một số sạp hàng ra chợ bán.

Sẽ xử lý dứt điểm

Ngày 21-12, trao đổi với PV, Thiếu tá Châu Văn Sử - Trưởng Công an phường 21, cho biết: Phường 21 khá phức tạp về tệ nạn ma túy. Công an phường cũng ghi nhận phản ánh của người dân tại khu vực chợ Hùng Vương. Hẻm 158 liền kề với hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là hẻm phức tạp tệ nạn ma túy. Công an phường phối hợp với công an quận vừa thực hiện chuyên án triệt xóa ma túy tại hẻm 72. Ngoài ra, công an phường cũng lên kế hoạch chuyển hóa khu vực chợ Hùng Vương. Thời gian tới, công an phường tập trung lực lượng, thực hiện nhiều biện pháp như chốt chặn, xử lý người nghiện, kiểm tra, xử lý dứt điểm tệ nạn cờ bạc, hút chích…