Chủ tiệm photocopy ở Đà Nẵng làm giả giấy tờ

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ( Đà Nẵng ) đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Chung (29 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam) để làm rõ hành vi làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 13-6, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một đồng phạm của Chung là Trần Ngọc Hưng (45 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam).



Nguyễn Đức Chung. Ảnh: HH

Theo điều tra, Chung làm chủ tiệm photocoppy. Khoảng tháng 6-2016, chị gái của Chung là Nguyễn Thị Thu có nhu cầu làm đơn xin xác nhận có nhà ở để làm thủ tục bắt điện, nước. Do nhà này xây dựng trái phép nên không được phường xác nhận.

Muốn giúp chị, Chung tham khảo nhiều người rồi nghĩ ra cách scan tài liệu có con dấu của UBND phường Hòa Khánh Nam và chữ ký của lãnh đạo UBND phường này.

Sau khi làm xong, Chung tự viết phần nhận xét, xác nhận vào đơn xin xác nhận có nhà ở cho chị ruột. Chung đã làm giả thành công, qua mặt được cơ quan chức năng và người chị gái được đấu nối điện, nước.

Vài tháng sau, biết Chung có tài "phù phép" được đơn xin xác nhận nhà ở nên Trần Ngọc Hưng đã nhờ Chung làm giúp bạn mình là Đinh Khánh (44 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) một hồ sơ.

Thực hiện thành công vụ này, Chung nhận được 500.000 đồng bồi dưỡng từ Hưng. Nhận hồ sơ, Hưng mang giao cho Khánh và nhận 2.000.000 đồng.

Đến ngày 16-4-2018, khi Khánh mang đơn xác nhận có nhà ở được làm giả đi làm thủ tục thì bị công an phát hiện.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện dữ liệu trong máy tính ở cửa hàng photocoppy có lưu mẫu đơn xin xác nhận nhà ở có chữ ký của chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam và hình con dấu của phường này.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra mở rộng.