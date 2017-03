Công an xin lỗi nữ du khách bị cướp ở trung tâm TP.HCM

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phước - Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), việc xin lỗi là làm theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc đại diện công an xã, phường phải xin lỗi du khách nếu họ bị cướp giật, bị xâm hại tài sản… xảy ra trên địa bàn mình đảm nhận.



Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh khóc nức nở sau khi bị cướp giật tại địa bàn quận 1

Trước đó, vào chiều 11-3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập, lưu trú phường Bến Thành, quận 1) đi bộ cùng bạn trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) khi đến trước nhà 36 thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật túi xách.



Được biết trong túi xách có chứa một số tài sản gồm tiền, vật dụng và giấy tờ tùy thân. Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh sau đó đã ngồi xuống đường, khóc và được bạn mình an ủi. Hình ảnh được ghi lại và nhanh chóng lan rộng trên báo cũng như các trang mạng xã hội.

Sau đó nạn nhân được người dân hướng dẫn trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão.