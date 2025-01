Lại phát hiện trường hợp dương tính với ma túy tại Club For You ở Đà Nẵng 20/01/2025 15:38

(PLO)- Trước đó vài tháng, công an cũng phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy tại Club For You (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 20-1, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã phát hiện một trường hợp dương tính với ma tuý và thu giữ nhiều bình khí N20 tại Club For You khi kiểm tra.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an quận Hải Châu đã triển khai nhiều kế hoạch ra quân nhằm đấu tranh triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Công an thu giữ 17 bình khí N20 tại Club For You. Ảnh: MT.

Qua kiểm tra, Công an quận Hải Châu phát hiện tại Club For You (tại số 52 Trần Văn Trứ) có 17 bình khí N2O và một số hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bóng cười được bán công khai tại Club For You. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua test 100% khách sử dụng dịch vụ, 100% nhân viên cơ sở kinh doanh (khoảng 100 người) thì phát hiện một trường hợp là khách dương tính với ma tuý.

Chỉ trong 3 ngày đầu ra quân, công an quận đã phát hiện 8 người dương tính với ma túy; phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên thuốc lắc và một gói Ketamin.