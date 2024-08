Đà Nẵng: Nhiều người dương tính với ma tuý tại For you Club 10/08/2024 17:36

(PLO)- Tại For you Club (quận Hải Châu, Đà Nẵng), qua test nhanh, công an xác định có năm người dương tính với ma tuý, thu giữ 4 bình kim loại nghi chứa khí cười.