Bộ Công an: Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết 20/01/2025 17:02

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị huy động tối đa lực lượng, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Sáng 20-1, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được sau 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự xã hội Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới…

Trung tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CA

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức và hành động; triển khai quyết liệt các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm, quản lí nhà nước về an ninh, trật tự.

Từng lãnh đạo, chỉ huy, từng cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, yên tâm, quyết tâm trong công tác, tuyệt đối không được để xảy ra “xao nhãng", tư tưởng làm việc “cầm chừng”.

Siết chặt kỉ luật, kỉ cương; bảo đảm công tác trực ban, trực chiến đấu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh CA

Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không tham gia các tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm; các quy định về quản lí, sử dụng pháo, vật liệu nổ...

Trong thời gian tới, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

Tăng cường công tác quản lí hành chính về trật tự xã hội, quản lí chặt chẽ các địa bàn, đối tượng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Công an các địa phương tổ chức tổng rà soát, quản lí chặt chẽ cư trú trên từng địa bàn, không để đối tượng có cơ hội phạm tội...

Ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, Đề án 06 phục vụ quản lí xã hội và phòng, chống tội phạm; tranh thủ dịp người dân về quê ăn Tết để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư còn tồn đọng đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”...

Các đơn vị thuộc Bộ Công an tăng cường vai trò “Tư lệnh”, hướng dẫn hệ lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở địa bàn cơ sở và các vấn đề liên quan đến tình hình tội phạm.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về cảnh báo về phương thức, thủ hoạt hoạt động của tội phạm đến người dân, tuyên truyền về các thành tích, kết quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện cao điểm…