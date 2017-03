Công bố ảnh nghi phạm chém chết 4 người ở Nghệ An

Hiện trường vụ thảm sát

Sáng nay (20-7), trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP HCM, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tôi đã ký quyết định thưởng “nóng” 100 triệu đồng cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và 100 triệu đồng cho các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án”.

Dự kiến chiều hôm nay (20-7), hoặc sáng ngày mai, Công an tỉnh Nghệ An sẽ họp báo thông báo cụ thể vụ án và quá trình bắt nghi phạm, đồng thời UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức trao thưởng, biểu dương cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An- ông Đường cho biết thêm.



Nghi phạm vụ thảm sát vừa bị bắt, Vi Văn Hai.

Tối 19-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi thư khen ngợi Công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp phá án, bắt nghi can Vi Văn Hai.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng. Chiến công này có ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7) và 70 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8).

Như PLO đã đưa tin, tối 19-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biếtđã bắt được Vi Văn Hai (25 tuổi, thường gọi là Mằn) là nghi can sát hại 4 người gồm 3 thế hệ trong một gia đình ở lán rẫy C5, bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Hai (nhà ở bản Phồng, xã Tam Hợp) - gần nhà với bốn bị hại.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, trưa 2-7, Hai vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ, dẫm lên lúa nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Anh Thọ còn nghi rằng, trước đây giữa Hai và chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) có quan hệ với nhau nên việc đôi co giữa hai bên ngày càng gay gắt.

Sau đó, Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến đang địu con nhỏ 8 tháng tuổi thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) nên ra tay sát hại bà này rồi truy đuổi theo hai mẹ con chị Yến, vung dao chém...