"Công dân ưu tú" bắt tên cướp iPhone trên phố

Chiều 2/11, đang đi trên phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình, Hà Nội), thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1) nghe tiếng tri hô "cướp, cướp". Sau đó, một phụ nữ dáng nhỏ thó phóng xe đuổi theo 2 thanh niên đang lao nhanh về phía trước.

"Công dân ưu tú" Lê Đức Đoàn. Ảnh: D.H.

Viên cảnh sát 53 tuổi quyết định tăng ga cùng đuổi theo. Khi bị ép vào lề đường, 2 tên cướp liền vứt xe bỏ chạy vào vườn hoa Lênin rồi trà trộn trong đám đông tập thể dục. Nhưng tên cướp dáng người cao lớn, mặc chiếc áo trắng vẫn bị cảnh sát Đoàn phát hiện và khống chế đưa về trụ sở công an phường Điện Biên. Thanh niên này khai là Nguyễn Duy Bằng (21 tuổi, ở Tiên Lữ, Hưng Yên).

Bằng nói do đang nợ một khoản tiền, không muốn bán xe nên đã bàn với bạn lên Hà Nội tìm người sơ hở để cướp nhưng không may bị bắt. Nam thanh niên cùng Bằng đi gây án đã bỏ trốn và đang bị công an truy bắt.

Tháng 10, thượng tá Đoàn là một trong 10 gương mặt công dân Thủ đô ưu tú được Hà Nội vinh danh. Đứng chốt trực phân luồng giao thông ở đầu cầu Chương Dương, song ông đã nhiều lần cứu người có ý định nhảy cầu, và không ít lần còn tham gia bắt cướp.

Theo Thái Thịnh (VNE)