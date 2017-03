Đánh chết bạn vì bị nghi trộm điện thoại

Vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu ở ấp 8, xã Bình Mỹ, Củ Chi. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Mừng (17 tuổi). Hai người bị thương gồm Trần Văn Tình và Danh Núi đang điều trị tại bệnh viện.

Ban đầu cơ quan công an đã tạm giữ ba nghi can Nguyễn Văn Được, Nguyễn Quốc Duy, Huỳnh Văn Long và tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan.

Theo hồ sơ công an, khoảng 20 giờ ngày 25-10, Long nhận được điện thoại của Được rủ uống bia. Long đồng ý và chạy xe máy đến nhà Được thì gặp Danh Núi, Nguyễn Quốc Duy và Hoàng (bạn của Được, chưa rõ lai lịch) nên ngồi nhậu chung. Sau đó Danh Núi có hẹn, xin phép đi trước.

Duy, Được và Long đang bị Công an huyện Củ Chi tạm giữ. Ảnh: X.NGỌC

Đến 21 giờ cùng ngày, Danh Núi gọi điện thoại cho Được thông báo rằng đang uống bia ở Bình Mỹ Quán, mời Được cùng các bạn qua ngồi chung. Nghe vậy, Được kéo Hoàng cùng những người bạn khác lên xe máy đi cùng. Khi đến nơi, nhóm Được thấy Danh Núi ngồi nhậu với Trần Văn Tình, Nguyễn Văn Mừng.

Giữa chừng cuộc nhậu, Mừng phát hiện mình mất điện thoại iPhone 5 rồi nghi người lấy trộm ngồi chung bàn nhậu, có ý ngầm bảo chính là Được. Mọi người có mặt trong bàn nhậu được yêu cầu móc điện thoại ra gọi vào số máy của Mừng thì nghe đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Được ngồi bên cạnh Mừng tức giận vì cho rằng Mừng nghi ngờ mình lấy trộm iPhone 5 đã cầm vỏ chai bia đánh Mừng. Danh Núi can ngăn thì bị Hoàng cầm chai bia đập mạnh vào đầu, Danh Núi bỏ chạy ra trước cửa quán té xuống. Tiếp đó, Hoàng tiếp tục cầm chai bia tấn công vào đầu Tình khiến Tình gục xuống. Chưa dừng lại, Được cầm hai vỏ chai bia đập nhiều phát vào đầu Mừng. Nạn nhân Mừng tìm cách thoát chạy nhưng rồi choáng váng bất tỉnh tại chỗ. Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi người dân hô hoán ngăn cản, lực lượng công an địa phương xuất hiện tại quán. CSĐT huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ những ly thủy tinh dính máu cùng các mảnh vỡ vỏ chai bia còn sót lại.

Ba nạn nhân được chuyển vào cấp cứu tại BV Đa khoa Hóc Môn nhưng Mừng đã tử vong do chấn thương sọ não, Danh Núi đang hôn mê. Riêng Tình được chuyển tiếp lên BV 115 bởi vết thương quá nặng. Công an cắt cử lực lượng tại các bệnh viện bảo vệ, giám sát nạn nhân lấy lời khai.

Đến sáng 26-10, Được, Long, Duy đã đến Công an xã Trung Chánh (Hóc Môn) đầu thú, khai báo về sự việc. Công an nhanh chóng tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu rồi bàn giao cho Công an huyện Củ Chi thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC