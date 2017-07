Đột nhập vào chùa trộm 9 điện thoại di động của tu sĩ

Ngày 21-7, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, Tô Thanh T. (15 tuổi) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng nên công an cho gia đình bảo lãnh.



Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào đêm ngày 18-7 Kiệt cùng T. đột nhập vào chùa Tĩnh Tâm (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) trộm 9 điện thoại di động của các tu sĩ tại đây. Sau khi trộm, Kiệt, T. gặp Lâm Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Kiệt cho Anh xem những điện thoại di động trên và nói rõ mới trộm cắp mà có rồi rủ Anh cùng đi tiêu thụ.

Tuấn Anh đồng ý rồi cùng Kiệt, T. đến tiệm mua bán điện thoại di động ở phường Quyết Thắng bán 3 chiếc điện thoại được 7,4 triệu đồng rồi thuê phòng nhà nghỉ để ngủ.

Công an TP Biên Hoà đã bắt khẩn cấp và tạm giữ Kiệt về hành vi trộm cắp tài sản, còn Tuấn Anh bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.