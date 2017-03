Dùng cục đá lừa hàng triệu USD

Ngày 4-12, Đại tá Đoàn Văn Hoa - Cục phó cục Cảnh sát truy nã tội phạm(C52B), Bộ Công an cho biết có thêm nhiều nạn nhân đến cơ quan điều tra tố cáo Lê Văn Huy, trùm lừa mua bán thiên thạch (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Biến nạn nhân thành đồng bọn

Với biệt tài ăn nói cùng thủ đoạn xảo quyệt, từ năm 1998 đến nay Huy cùng các chân rết đã lừa hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng. Chưa kể Huy còn mở rộng mạng lưới qua Campuchia, Lào và Thái Lan. Các chân rết của Huy ban đầu là nạn nhân bị Huy lừa tiền nhưng sau đó được Huy lôi kéo trở thành đồng bọn để lừa tiếp người khác.

Huy huấn luyện cho đàn em thủ thuật làm cho kính rạn nứt, lò xo vỡ vụn, thủy ngân trong nhiệt kế đông lại, que diêm không cháy, người đứng gần thiên thạch bị đau đầu, hộc máu… để nạn nhân tin tưởng vào năng lượng siêu nhiên của thiên thạch. Khi nạn nhân muốn mua thiên thạch, Huy xuất hiện với vai là đại gia chuyên kinh doanh thiên thạch đang săn mua thiên thạch với giá lên đến 80 triệu USD/kg. Nhiều nạn nhân hám lợi mua thiên thạch đồng bọn của Huy nhằm bán lại cho Huy kiếm chênh lệch. Để tạo vỏ bọc, Huy mở các công ty chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, đá phong thủy, thiên thạch… Trong đó có Công ty Hoàng Huy Gia Định được Huy thành lập năm 2009 với vốn điều lệ đăng ký lên đến… 7.000 tỉ đồng. Ngoài ra khi gặp các nạn nhân Huy xưng mình từng là giảng viên khoa triết của một trường đại học ở TP.HCM và là chuyên gia nghiên cứu, mua bán thiên thạch.

Lê Văn Huy và thiên thạch dùng để lừa đảo. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bỏ tiền tỉ mua cục đá

Theo hồ sơ, tháng 6-2012, sau khi đàn em dụ bán thiên thạch cho vợ chồng ông NLM (ngụ phường Đa Kao, quận 1), Huy tiếp cận nói với ông M. sẽ mua lại với giá 80 triệu USD/kg. Huy đưa vợ chồng ông M. và Ma Sầu (ngụ Lâm Đồng) xuống Phan Rang (Ninh Thuận) gặp ông nội của Sầu là Chumsaroem (người Campuchia) để xem cục thiên thạch nặng 5,3 kg. Tại đây vợ chồng ông M. được Chumsaroem bảo sẽ bán cục đá với giá 12 triệu USD. Nghĩ tới số tiền chênh lệch lớn khi bán cục đá lại cho Huy nên vợ chồng ông M. đã cầm cố nhà đất của mình để đưa cho Huy 41 tỉ đồng. Ngay sau đó Huy đã trốn mất, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và truy nã Huy.

Trong thời gian Huy trốn sang Campuchia thì các đàn em của Huy là Lê Văn Phương, Nguyễn Văn Đoàn, Vi Xuân Uyên và Trần Văn Ngọc thực hiện vụ lừa tương tự ở Cần Thơ và vừa bị VKSND TP Cần Thơ truy tố vào tháng 6-2014.

Phương làm tài xế cho Huy nên quen biết với Ngọc, Đoàn và Uyên là phó giám đốc Công ty Hoàng Huy Gia Định. Năm 2013, nhóm Phương tách ra đi “làm ăn” riêng. Nhóm Phương lừa nữ đại gia NTL (TP.HCM) mua thiên thạch 1,3 kg với giá 260 tỉ đồng. Uyên hứa sẽ mua lại thiên thạch trên với giá 82 triệu USD/kg. Chờ khi bà L. đặt cọc 3,1 tỉ đồng thì cả nhóm biến mất.

Tương tự, Thái Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP Kim loại Đá quý Ngô Trần) cùng đồng bọn lừa bán thiên thạch cho ông H. - một đại gia ở Bình Phước. Nhóm của Tuấn đưa ông H. đi Lâm Đồng để gặp Ya Liêng - chủ nhân cục thiên thạch và ông H. đồng ý mua với giá 660 tỉ đồng. Khi nhóm Tuấn đang chuẩn bị lừa lấy tiền 2,1 tỉ đồng tiền đặt cọc của ông H. thì Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26-6, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Tounel Sơn Vũ (ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) và Hoàng Văn Tý (ngụ huyện Bác Ái, Ninh Thuận) vì lừa đảo ông NVL (47 tuổi, ngụ TP.HCM) chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng tiền cọc qua phi vụ mua bán thiên thạch.

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (tự Dũng “man”), một đàn em thân cận của Huy. Từ lời khai của Dũng, Bộ Công an đã lập ban chuyên án truy bắt Huy tại An Giang khi y đang trên đường trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên. Liên quan đến nhóm của Dũng, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng truy nã hai đồng phạm của Dũng là K Thông và Hà Khoa (ngụ Lâm Đồng).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.