Đường đi của “mẹ mìn” bắt cóc bé sơ sinh

Sở Y tế chấn chỉnh việc ra vào bệnh viện Ngày 10-1, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế TP.HCM cử thanh tra xuống nắm tình hình và báo cáo giám đốc Sở để có hướng xử lý. Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu BV quận 7 chấn chỉnh lại công tác an ninh trật tự, kiểm soát sự ra vào bệnh viện theo đúng quy định. Theo thanh tra, một trẻ sơ sinh chưa xuất viện chỉ được đi trong khuôn viên bệnh viện chứ không thể để lọt ra ngoài mà không có giấy xuất viện, đây là cái sai của bệnh viện. Cũng theo chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngày 15-1 tới, Sở Y tế sẽ mời tất cả giám đốc các bệnh viện họp để chấn chỉnh việc này. DUY TÍNH Bệnh viện lỏng lẻo và tắc trách? Theo anh H. - chị T., sau khi cháu bé được sinh ra thì phía bệnh viện không hề đánh dấu gì lên người bé để phân biệt con với các sản phụ khác. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước khi sự việc xảy ra, việc kiểm soát ngoài cổng chính bệnh viện rất lỏng lẻo. Đến sáng 10-1, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát trật tự, công an phường, bảo vệ bệnh viện… mới tăng cường đến bệnh viện để tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự.