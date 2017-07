Hàng chục cô gái bị lừa vào “tổ quỷ” ở Đồng Nai

Gần đây, các thành viên câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm SBC Long Thành liên tục nhận thông tin của các cô gái nhờ giải cứu vì bị lừa “bán” vào các quán cà phê đèn mờ trên địa bàn Đồng Nai. Họ là nạn nhân của các thông tin tuyển nhân viên nhan nhản trên Facebook.



Các tiếp viên tại một quán cà phê ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch khi công an xã đến kiểm tra. Ảnh: T.DŨNG



Cầu cứu công an



Ngày 30-7, Công an xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã hoàn tất thủ tục và cho người thân bảo lãnh em P. (17 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) về với gia đình.

Trước đó, ngày 29-7, công an xã nhận thông tin em P. bị lừa bán vào quán cà phê kích dục ở xã Lộc An (huyện Long Thành). Em không muốn làm nhưng chủ quán bắt phải nộp 4 triệu đồng tiền chuộc mới được nghỉ. Công an đã đến quán cà phê mời chủ quán và đưa em về trụ sở làm việc.

Theo P., mẹ vừa mất, cha tật nguyền và việc cạo mủ cao su không đủ nuôi hai em nhỏ đang đi học. Em lên mạng biết thông tin tuyển dụng bán hàng với mức lương 6 triệu đồng/tháng nên nộp hồ sơ.

Chờ gần một tuần thì em nhận điện thoại của một người lạ, bảo đến gặp chủ quán cà phê ở xã Lộc An, huyện Long Thành. Khi đến nơi, chủ quán cho hay mức thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Công việc chỉ bưng nước, ngồi nói chuyện với khách và em đồng ý làm việc.

Thực tế sau khi vào làm, em mới hay đây là quán cà phê đèn mờ, chủ không trả lương, thu nhập là tiền bo của khách.

Khi em xin nghỉ, chủ quán buộc em nộp 4 triệu đồng vì đã trả phí môi giới cho người giới thiệu, giữ luôn điện thoại của em. Lợi dụng lúc tiếp khách, em nhờ họ liên lạc với gia đình và sự việc đến tai công an…

Em DTP (17 tuổi) được Công an xã Lộc An, huyện Long Thành giải cứu ngày 29-7. Ảnh: T.DŨNG

Nhan nhản thông tin tuyển dụng hấp dẫn

P. chỉ là một trong nhiều cô gái bị các thông tin trên mạng và đám môi giới dụ dỗ.

Trước đó, chúng tôi “rảo” Facebook, gặp nhan nhản thông tin tuyển nhân viên bán quán với mức thu nhập không dưới 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 24-7, theo thông tin trên trang Facebook của quán karaoke V. Crown, chúng tôi gọi vào số điện thoại 0933430... để xin việc. Một cô gái tự giới thiệu tên Thủy Tiên, quản lý quán karaoke, xác nhận đang tìm người với các yêu cầu, mức lương… như trên Facebook và làm việc trong môi trường lành mạnh. Công việc chỉ là khui bia, gắp đá, tính tiền, bưng thức ăn vào bàn và không có chuyện phục vụ nhạy cảm.

Theo hướng dẫn của Thủy Tiên, ngày 25-7, chúng tôi đến cầu Tham Lương thì được một xe ôm chở đến một quán cà phê chòi ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai rồi bỏ đi.

Tại đây chủ quán cà phê tên T. đưa chúng tôi vào quán, nói luôn: “Đây là quán cà phê ôm, không có lương mà chỉ có tiền bo”. Người này đưa ra và bảo tôi ký tên vào một tờ giấy vay tiền không lãi suất với nội dung: “Cho mượn số tiền là 6,5 triệu đồng. Sau làm việc ba tháng, tôi sẽ cho toàn bộ số tiền trên. Nếu làm dưới ba tháng, tôi sẽ thu lại hoàn toàn số tiền trên”.

T. giải thích: 6,5 triệu đồng thực tế là 1,5 triệu đồng tiền đi xe ôm và 5 triệu đồng là số tiền môi giới mà T. trả cho Thủy Tiên. “Nếu không đồng ý làm việc, phải trả lại 6,5 triệu đồng rồi muốn đi đâu thì đi” - T. nói. Ngay trong ngày 25-7, khi bị ép phải tiếp khách, chúng tôi nhắn tin cho các đồng nghiệp vào quán giải cứu.

Cũng cách lừa tuyển người tương tự, một thanh niên tên Thanh (quê Thanh Hóa) sử dụng nhiều tên khác nhau, giới thiệu là chủ một cơ sở massage ở TP.HCM có nhu cầu tuyển các cô gái 17-35 tuổi, thu nhập 30 triệu đồng/tháng. Khi có cô gái nào sập bẫy, Thanh chở nạn nhân xuống “bán” vào các quán cà phê đèn mờ ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) hoặc “sang lại” cho một quán cà phê chòi ở Nhơn Trạch lấy 7 triệu đồng.

Hàng chục quán cà phê trá hình

Theo Đại úy Nguyễn Như Chung, Đội phó hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), trong sáu tháng qua, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nở rộ các quán cà phê kích dục, cà phê đèn mờ. Lý do là bên Bình Dương xử lý mạnh, các quán dạt sang Đồng Nai hoạt động.

Công an huyện cũng nhận khoảng 10 tin báo, kêu cứu của các cô gái bị lừa bán vào các quán cà phê kích dục. Tuy nhiên, khi xác minh thì chưa thấy ai bị ép, bị đánh để làm việc mà các cô gái không muốn làm nữa, gọi gia đình đem tiền đến chuộc về.

Với các trường hợp này, cơ quan chức năng rất khó xử lý vì các chủ quán đã chuẩn bị nhiều cách để đối phó.

“Qua điều tra, công an phát hiện có nhiều đối tượng là xe ôm, người nghiện hằng ngày lên mạng đăng tin tuyển dụng lao động với nội dung không rõ ràng nhằm dụ dỗ các cô gái để bán cho các quán với giá 4-7 triệu đồng. Sau đó, các chủ quán cà phê sẽ bắt các tiếp viên ký giấy nợ với điều kiện làm ba tháng, nợ sẽ được xóa” - Đại úy Chung nói.

Theo thống kê, chỉ riêng ở Nhơn Trạch có khoảng 50 quán cà phê trá hình và có dấu hiệu trá hình nhưng cơ quan chức năng khó xử lý vì hầu hết có giấy phép kinh doanh.

Công an huyện Nhơn Trạch đang lập hồ sơ xử lý bốn quán cà phê hoạt động kích dục. Ngoài việc xử phạt, cơ quan chức năng dự kiến sẽ rút giấy phép kinh doanh có thời hạn. “Công an huyện đang tham mưu cho các cơ quan chức năng siết việc cấp phép đối với các quán cà phê, tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các quán cà phê trá hình này cùng nhiều hình thức vận động khác” - ông Chung nói.

Ông Chung cũng khuyên người đi xin việc làm nên đến các trung tâm của các cơ quan nhà nước, không nên qua các trang mạng hay xe ôm để tìm việc. Khi biết bị lừa, tìm cách liên hệ với các cơ quan chính quyền nhanh nhất có thể…