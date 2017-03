Hàng chục côn đồ truy sát hai cha con

(PL)- Công an tỉnh Bình Dương đang kết hợp với Công an thị xã Dĩ An truy bắt nhóm thanh niên truy sát hai cha con trong phòng trọ ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An khiến một người chết, một người bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, tối 2-9, ông Trần Khương (quê Sóc Trăng) cùng con trai là Trần Suông (24 tuổi) đến phòng trọ của bà Neag Dôn (47 tuổi, mẹ nuôi của Suông) thăm. Bà Dôn kể với Suông là có nhóm thanh niên cùng dãy trọ hay chọc ghẹo con gái bà. Nghe việc, Suông qua phòng trọ của nhóm thanh niên đập cửa đòi xin lỗi mẹ nuôi nhưng không ai mở cửa, Suông quay về phòng trọ để nhậu. Khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên hàng chục người đi xe máy đến xông vào dùng dao, mã tấu chém Suông. Ông Khương ra ngăn cản cũng bị đâm chém nhiều nhát. Hậu quả là ông Khương tử vong, Suông bị thương nặng. VŨ HỘI