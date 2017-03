Kẻ bắn vào cảnh sát đang có hai lệnh truy nã

Tạm giữ cả nhóm đá gà ở Bình Thuận Thiếu tướng Thân cũng thông tin, bà Đỗ Thị Hiền bị trúng đạn của Toàn chỉ bị thương ở phần mềm chứ không bị thương nặng như thông tin ban đầu. Toàn bộ bảy thanh niên của băng nhóm Bình Dương đã được di lý về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận để lấy lời khai. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai truy bắt Long “gà”, đối tượng duy nhất trong băng nhóm Bình Dương chạy thoát. Sáng 19-8, công an cũng đã tạm giữ hình sự sáu thanh niên tại thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tham gia đá gà ăn tiền và dẫn đến mâu thuẫn với nhóm giang hồ đến từ Bình Dương. Đồng thời, công an huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vỏ đạn tại khu vực đá gà và hai căn nhà mà Toàn cố thủ tại Tân Đức (Hàm Tân) vãi đạn vào lực lượng công an.