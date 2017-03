Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên Hoàng Khương

Lúc 14 giờ 10 chiều 2-1-2012, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà đối với ông Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương - PV báo Tuổi Trẻ) để điều tra về tội đưa hối lộ. Ông Khương bị bắt tạm giam bốn tháng.

Khoảng 14 giờ, ông Khương được đưa về làm thủ tục tại Công an phường 9, quận Phú Nhuận và được đưa lên ô tô về trụ sở PC46.

Từ hai bài báo

Vụ án khởi đầu từ hai bài báo của tác giả Hoàng Khương trên báo Tuổi Trẻ cùng liên quan đến hành vi nhận hối lộ của Thượng úy Huỳnh Minh Đức thuộc Đội CSGT quận Bình Thạnh.

Bài “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” đăng ngày 5-7-2011 phản ánh việc ông Trần Anh Tuấn - chủ xe đầu kéo gây tai nạn cùng một người bạn làm ăn chung tên Hoàng gặp Đức thương lượng nhờ giúp trả bằng lái cho tài xế và cho lấy xe ra trong ngày. Đức nhận 3 triệu đồng để trả xe và sau đó trả luôn giấy tờ xe.

Tiếp đến, bài “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép” đăng ngày 10-7-2011 phản ánh: Trần Minh Hòa đang bị tạm giữ xe do lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự… đã nhờ một người quen tên Hoàng giúp đỡ. Sau khi đến phường nhờ giúp khỏi đưa Hòa ra kiểm điểm ở tổ dân phố không xong, Hoàng gặp Đức để nhờ giải tỏa xe. Đức ra giá “mười mấy chai” và sau đó đã nhận tiền, trả xe.

PV Hoàng Khương (trái)tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ái Nhân

Sau hai bài báo này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 18-11-2011, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Đức (trước đó đã bị tước danh hiệu CAND) về tội nhận hối lộ; Tôn Thất Hòa, Giám đốc DNTN Duy Nguyên, là nhân vật tên Hoàng trong hai bài báo, về tội môi giới hối lộ và Trần Anh Tuấn, chủ xe đầu kéo, về tội đưa hối lộ (được tại ngoại).

Trực tiếp tham gia vào việc “giải cứu” xe đua trái phép?

Quyết định khởi tố bị can nêu: Ông Khương “đã có hành vi thông qua Tôn Thất Hòa đưa 15 triệu đồng cho Huỳnh Minh Đức - cán bộ Đội CSGT Công an quận Bình Thạnh để giải quyết xe vi phạm giao thông trái quy định”.

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Cuối tháng 4-2011, Trần Minh Hòa tham gia đua xe trái phép và bị Công an quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe. Theo quy định, muốn lấy xe ra thì người vi phạm phải thực hiện việc kiểm điểm tại địa phương. Hòa muốn lấy xe ra mà không qua thủ tục kiểm điểm. Hòa nhờ Nguyễn Đức Đông Anh - em vợ của PV Hoàng Khương giúp giải cứu xe vi phạm. Đông Anh đồng ý và nhận các giấy tờ, biên bản liên quan. Sau đó, Đông Anh nhờ PV Hoàng Khương lo lấy giùm xe cho Trần Minh Hòa.

Ngày 13- 6 -2011, PV Hoàng Khương nhờ Tôn Thất Hòa đến Công an phường 9, quận Phú Nhuận để xin xác nhận cho Trần Minh Hòa đã thực hiện việc kiểm điểm nhưng nơi đây không chấp nhận. Đến trưa 25-6-2011, Tôn Thất Hòa hẹn Huỳnh Minh Đức ra quán để cảm ơn việc giải quyết trả xe đầu kéo cho Trần Anh Tuấn (vụ trước đó). Ngồi một lúc, PV Hoàng Khương đến, được ông Hòa giới thiệu là Hùng, lái xe của ông Hòa. PV Hoàng Khương (lấy tên Hùng) đặt vấn đề với Đức xin lấy xe cho “em vợ”. Đức nói phải xem hồ sơ nên ngay lúc đó, PV Hoàng Khương đã gọi điện thoại nhờ người đến nhà Nguyễn Đức Đông Anh lấy hồ sơ và tiền mang đến.

Tại đây, PV Hoàng Khương đưa tiền cho ông Hòa đếm đủ 15 triệu đồng, giao cho Đức để PV Hoàng Khương lén ghi hình.

Cơ quan điều tra còn cho biết: Sau khi xe vi phạm đã được trả lại, PV Hoàng Khương gọi điện thoại cho Nguyễn Đức Đông Anh mang xe qua nhà để chụp ảnh. Khi xe đã trả nhưng giấy tờ xe vẫn còn bị giữ, PV Hoàng Khương đòi Đức phải trả lại luôn giấy tờ xe nếu không được sẽ đăng tất cả thông tin hình ảnh lên trên báo…

Liên quan vụ việc này, ngày 28-11-2011, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông và báo Tuổi Trẻ, đề nghị kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà báo của PV Hoàng Khương. Sau đó, ngày 3-12, báo Tuổi Trẻ đăng tin cho biết: Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ đã nghiêm túc tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình tác nghiệp của PV Hoàng Khương khi thực hiện bài “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép”. Theo tường trình của PV Hoàng Khương, khi thực hiện bài viết trên đã có sai sót nghiệp vụ. Do đó, Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với PV Hoàng Khương.

NHÓM PV