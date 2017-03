Khởi tố nhóm đánh bạc bằng tiền đô

(PL)- Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng, Cao Minh, Lê Đình Quế, Nguyễn Quang Tuấn và Hoàng Tuấn Dũng (cùng trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) về tội đánh bạc.

Trước đó, chiều 4-6, Thực và Quế đến nhà Dũng uống cà phê. Tại đây, Dũng rủ Thực và Quế đánh bạc với mỗi ván 100.000 đồng. Điểm đánh bạc trong phòng ngủ của Dũng. Sau đó, Tuấn và Tuấn Dũng cùng đến tham gia đánh bạc. Lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang cả năm đang sát phạt trên chiếu bạc. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 600 USD, hơn 5,8 triệu đồng, một bộ bài tú lơ khơ, hai xe máy và bốn ĐTDĐ. T.ĐẮC