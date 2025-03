Công an Ninh Thuận vận động bị can bị truy nã từ Campuchia về đầu thú 17/03/2025 19:51

(PLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã vận động bị can bị truy nã nguy hiểm từ Campuchia về đầu thú.

Ngày 17-3, Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đã thi hành quyết định tạm giam đối với Võ Thanh Thuận (34 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) là đối tượng truy nã vừa được vận động đầu thú.

Bị can Võ Thanh Thuận được vận động ra đầu thú. Ảnh: C.A

Theo Công an, tháng 1-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thuận để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đang trong quá trình điều tra, tháng 4-2024, bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Thuận.

Quá trình truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã vận động thành công Võ Thanh Thuận từ Campuchia về Việt Nam để đầu thú và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với Thuận, sinh năm 1991 khi bị can này ra đầu thú.