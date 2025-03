Thống nhất giải thể hai lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an Bình Dương 18/03/2025 14:00

(PLO)- Hai lực lượng này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an Bình Dương trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhưng nay không còn phù hợp.

UBND tỉnh Bình Dương vừa họp để xem xét kết thúc hoạt động của lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông.

Lực lượng 113 bán chuyên trách hỗ trợ đắc lực cho Công an Bình Dương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, sau gần 4 năm hoạt động, lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đã hỗ trợ tốt cho lực lượng công an cấp huyện trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đặc biệt, Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là mô hình riêng của Bình Dương. Lực lượng này đã hỗ trợ rất tốt cho lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện, thành phố, giảm tải áp lực công tác điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm vào các giờ cao điểm.

Đồng thời, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông. Giúp đỡ người dân trong xử lý các tình huống, sự cố giao thông xảy ra.

Tại cuộc họp, Công an tỉnh Bình Dương đề xuất UBND tỉnh Bình Dương cho kết thúc hoạt động đối với hai lực lượng này vì đã không tổ chức công an cấp huyện.

Ngoài ra, phía Công an tỉnh Bình Dương cũng đề xuất giải quyết chính sách cho lực lượng này sau khi kết thúc hoạt động. Đồng thời, đề xuất sắp xếp cho những thành viên của hai lực lượng vào lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là mô hình riêng của Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc họp ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đồng ý chủ trương tổng kết và kết thúc hoạt động đối với lực lượng này.

Được biết, hai lực lượng này có trên 500 người. Cả hai lực lượng này đều được thành lập vào năm 2021.