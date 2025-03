Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng hệ thống camera giám sát 18/03/2025 20:35

(PLO)- Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án triển khai mở rộng hệ thống camera giám sát tại các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 18-3, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tổng thể công tác chuyển đổi số và hệ thống camera của Công an thành phố.

Bám sát các chương trình, kế hoạch

Theo báo cáo, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã bám sát các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố; trọng tâm 6 nhóm nhiệm vụ chính.

Cụ thể, hoàn thiện thể chế chính sách, hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; ứng dụng và dịch vụ; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trong chuyển đổi số; bảo đảm các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu báo cáo tại hội nghị. Ảnh CA



Đến nay, Công an TP Hà Nội đã bám sát tiến độ triển khai 15 mục tiêu cơ bản đến theo trong kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong Công an Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp tham gia ý kiến góp ý với các đơn vị chức năng liên quan trong xây dựng, hoàn thiện khung Chính phủ điện tử của Bộ Công an, quản lý trên 700 camera các loại và đã hoàn thành nâng cấp, hiện đại hoá hạ tầng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu…

Bên cạnh đó, Công an Thành phố cũng đã tăng cường, đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các cục, ngành dọc thuộc Bộ Công an trong lĩnh vực chuyển đổi số. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ chuyên ngành về lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đã được thực hiện hiệu quả.

Khẩn trương rà soát số cán bộ được đào tạo chuyên môn

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đối với hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án triển khai mở rộng hệ thống camera giám sát tại các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Cạnh đó, nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố và lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho phòng CSGT, Công an TP Hà Nội…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Đối với hạ tầng số khác, đẩy nhanh tiến độ đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị bảo mật cơ yếu đảm bảo triển khai đường truyền, đáp ứng phục vụ công tác công an theo mô hình 3 cấp từ Bộ Công an tới Công an cấp cơ sở.

Về nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu khẩn trương rà soát số cán bộ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu đề xuất đào tạo, đảm bảo bố trí làm nhiệm vụ chuyển đổi số, viễn thông tin học.

Đồng thời, tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu, phát triển đội ngũ chỉ huy, cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác Công an của Công an Thành phố.

Đối với các kiến nghị đề xuất, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu các phòng chức năng thực hiện nhanh chóng công tác tài chính – hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ, đẩy nhanh việc đưa các dự án vào hoạt động…