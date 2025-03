Long An triệt phá điểm đá gà có 58 người tham gia 18/03/2025 21:03

(PLO)- Công an tỉnh Long An triệt phá ổ đá gà quy mô lớn ở huyện Tân Trụ, có 58 người tham gia, thu giữ trên 300 triệu đồng.

Ngày 18-3, thông tin từ Công an tỉnh Long An, cho biết đang điều tra làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc có nhiều người tham gia.

Một ngày trước, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Long An ập vào tụ điểm đá gà tại nhà của Nguyễn Thị Thanh Xuân (62 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An)

Công an Long An triệt phá điểm đá gà, có 58 người tham gia. Ảnh: CALA

Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 58 người có mặt tại địa điểm đánh bạc, đưa về cơ quan xác minh làm rõ.

Công an thu giữ gần 330 triệu đồng, 43 điện thoại di động các loại, 62 xe máy, 2 xe đạp điện, 1 ôtô và 13 con gà đá.

Công An triệt phá ổ đá gà quy mô lớn thu giữ nhiều tang vật. Ảnh: CALA

Qua điều tra ban đầu, thời gian qua, Nguyễn Vũ Tuấn (Tuấn Mỗ, 40 tuổi); Nguyễn Hữu Nghĩa (Nghĩa đầu rơm, 44 tuổi); và Nguyễn Minh Trãi (36 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Trụ đã bàn bạc và tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền tại nhiều địa điểm khác nhau để lấy tiền “xâu”.

Những người này thống nhất giao Nghĩa chuẩn bị địa điểm và các dụng cụ cho việc tổ chức đá gà. Nghĩa điện thoại rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia đá gà và quản lý tiền “xâu” thu được trong ngày.

Tuấn có nhiệm vụ rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia đá gà, bắt độ, cân gà và làm trọng tài các trận đá gà. Trãi có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền thắng thua cho các con bạc khi không có tiền mặt.

Ngoài ra, còn có một số người được phân công chăm sóc gà; canh cửa ra vào, đưa rước các con bạc.

Vào đầu tháng 3, Trãi thuê sân nhà bà Xuân để tổ chức đá gà. Thời gian tổ chức đá gà từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, tập trung chủ yếu vào thứ 7 và chủ nhật, mỗi lần tổ chức từ 2 đến 8 trận gà, số tiền cược mỗi trận gà từ 1 triệu đồng đến 70 triệu đồng và thu tiền “xâu” là 5% trên tổng số tiền cược bên thắng.

Sau khi tổ chức xong đá gà, đến cuối ngày Nghĩa lấy tiền “xâu” thu được và chia nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang làm rõ vi phạm của từng người để xử lý theo quy định.