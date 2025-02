Bị phạt vì bịa chuyện đá gà rồi đăng lên TikTok 26/02/2025 12:26

Ngày 26-2, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính TCB (28 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) số tiền 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và kích động tệ nạn xã hội.

TCB bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 1-2, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện B đã đăng trên TikTok hình ảnh một nhóm người đang tụ tập thành vòng tròn để xem đá gà, kèm nội dung "không khí Long An".

Qua làm việc, B khai nhận vào khoảng 20 giờ ngày 31-1, đã dùng điện thoại để đăng tải hình ảnh trên nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh này do B chụp màn hình khi xem TikTok và chia sẻ lại, nên không rõ nơi và thời gian diễn ra sự việc.

Hình ảnh bài đăng đính chính vụ việc nam thanh niên đăng trên Tiktok. Ảnh: CA

Ngoài ra, khi cộng đồng mạng bình luận hỏi về địa điểm diễn ra việc tụ tập đá gà, nam thanh niên đã trả lời là "phường 3", "Tân An". Bài đăng đã thu hút 2.577 lượt thích, 174 bình luận, 116 lượt chia sẻ.

Tại cơ quan công an, B thừa nhận việc trả lời như trong bình luận là không đúng, đã gỡ bỏ bài viết và đăng bài xin lỗi cộng đồng mạng vì đã chia sẻ thông tin sai sự thật.